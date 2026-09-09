Fudbaleri Arsenala proslavljaju gol
Fudbaleri Arsenala proslavljaju gol
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Arsenal nema strah od Vezuva

Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 11:35

Pročitajte nekoliko predloga za 9. septembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Vredi probati
ENGLESKA 2 | 20:45
Derby - WBA
ID: 9945418

Vest Bromvič Albion je u ovo prvenstvo ušao sigurnije nego u prethodno i trenutno je među klubovima koji se bore za vrh tabele. Za Derbi, koji je proletos imao šanse da se nađe u doigravanju za promociju važi sasvim suprotno. Rizikujte s dvojkom, očekujemo i malo golova.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.15)
Za izbegavanje
ENGLESKA 2 | 20:45
Norwich - Birmingham
ID: 9945395

Norič ima tek bod manje od protivnika, međutim, to nije glavni razlog zbog kojeg bi trebalo da preskočite ovu utakmicu. Birmingem je jedini klub koji još nije doživeo poraz, a pritom je u dosadašnjem delu šampionata bio izuzetno sklon nerešenim ishodima (ima ih čak četiri).

Konačan ishod

Tip: 1 (1.85)
Fiksevi dana
LIGA ŠAMPIONA | 18:45
Stuttgart - Viking
ID: 9945961

Viking je jedan od debitanata u ovoj fazi LŠ, a Norvežani imaju dva predstavnika u njoj prvi put još od sezone 1999/2000. I Bode i selekcija ove zemlje pokazali su nam da sa njima treba biti oprezan, te je GG izgledno koliko i kec. Kvota na pogotke na obe strane nije loša.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.55)
Fiksevi dana
LIGA ŠAMPIONA | 21:00
Liverpool - Atl.Madrid
ID: 9945959

Za menadžera Liverpula Andonija Iraolu ovo je debi u Ligi šampiona, dok njegov kolega s druge strane, 12 godina stariji Dijego Simeone ima znatno više iskustva. Međutim, subotnji poraz Jorgandžija na gostovanju Bilbau pokazuje da imaju mana. Blagu prednost dajemo Crvenima.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.8)
Fiksevi dana
LIGA ŠAMPIONA | 21:00
Napoli - Arsenal
ID: 9945940

Pre nešto više od tri meseca Arsenal je igrao u finalu ovog takmičenja i tek posle penala ostao bez trofeja. U novo izdanje momci Mikela Artete ulaze sa starim ambicijama, a Napoli sa novim trenerom i vezanim porazima od Intera i Koma. Rizikujte s dvojkom ili KMB X2&2-3.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.63)
Fiksevi dana
LIGA ŠAMPIONA | 21:00
Sporting - Galatasaray
ID: 9945915

Sporting se nije često sastajao sa klubovima iz Turske, ali ume da se nosi sa njima - pre pet godina demolirao je Bešiktaš u oba meča (4:1 i 4:0). Mada sada ne očekujemo da sada bude tako raspucan, verujemo u njegov trijumf jer je u 2026. ovde izgubio samo od Arsenala i Benfike.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.77)
Vredi probati
LIGA ŠAMPIONA | 21:00
PSG - Slovan B.
ID: 9946009

U poređenju sa konkurentima za trofej dvostruki uzastopni branilac PSŽ nije mnogo trošio, naprotiv, u septembar je ušao sa plusom. Istina, minulih sedmica nije blistao (dva poraza i dva remija), ali to ne znači da sumnjamo u keca, no, moglo bi da dođe GG, pa ih kombinujte.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&gg (2.35)
Vredi probati
ŠKOTSKA 1 | 21:00
St.Johnstone - Celtic
ID: 9945424

Kelti su se nekako oporavili od nokauta u kvalifikacijama za LŠ, pa su posle njega vezali tri prvenstvene pobede. U nedelju ih očekuje Old Firm u okviru Liga kupa, a četiri dana kasnije duel sa Ferencvarošem u Ligi Evrope. Forma gostiju najavljuje dvojku, a mi predlažemo 2&2-3.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&2-3 (2.5)

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