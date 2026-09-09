PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Arsenal nema strah od Vezuva
Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 11:35
Pročitajte nekoliko predloga za 9. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Vest Bromvič Albion je u ovo prvenstvo ušao sigurnije nego u prethodno i trenutno je među klubovima koji se bore za vrh tabele. Za Derbi, koji je proletos imao šanse da se nađe u doigravanju za promociju važi sasvim suprotno. Rizikujte s dvojkom, očekujemo i malo golova.
Konačan ishod
Norič ima tek bod manje od protivnika, međutim, to nije glavni razlog zbog kojeg bi trebalo da preskočite ovu utakmicu. Birmingem je jedini klub koji još nije doživeo poraz, a pritom je u dosadašnjem delu šampionata bio izuzetno sklon nerešenim ishodima (ima ih čak četiri).
Konačan ishod
Viking je jedan od debitanata u ovoj fazi LŠ, a Norvežani imaju dva predstavnika u njoj prvi put još od sezone 1999/2000. I Bode i selekcija ove zemlje pokazali su nam da sa njima treba biti oprezan, te je GG izgledno koliko i kec. Kvota na pogotke na obe strane nije loša.
Oba tima daju gol
Za menadžera Liverpula Andonija Iraolu ovo je debi u Ligi šampiona, dok njegov kolega s druge strane, 12 godina stariji Dijego Simeone ima znatno više iskustva. Međutim, subotnji poraz Jorgandžija na gostovanju Bilbau pokazuje da imaju mana. Blagu prednost dajemo Crvenima.
Konačan ishod
Pre nešto više od tri meseca Arsenal je igrao u finalu ovog takmičenja i tek posle penala ostao bez trofeja. U novo izdanje momci Mikela Artete ulaze sa starim ambicijama, a Napoli sa novim trenerom i vezanim porazima od Intera i Koma. Rizikujte s dvojkom ili KMB X2&2-3.
Konačan ishod
Sporting se nije često sastajao sa klubovima iz Turske, ali ume da se nosi sa njima - pre pet godina demolirao je Bešiktaš u oba meča (4:1 i 4:0). Mada sada ne očekujemo da sada bude tako raspucan, verujemo u njegov trijumf jer je u 2026. ovde izgubio samo od Arsenala i Benfike.
Konačan ishod
U poređenju sa konkurentima za trofej dvostruki uzastopni branilac PSŽ nije mnogo trošio, naprotiv, u septembar je ušao sa plusom. Istina, minulih sedmica nije blistao (dva poraza i dva remija), ali to ne znači da sumnjamo u keca, no, moglo bi da dođe GG, pa ih kombinujte.
Mozzart kombinazzije
Kelti su se nekako oporavili od nokauta u kvalifikacijama za LŠ, pa su posle njega vezali tri prvenstvene pobede. U nedelju ih očekuje Old Firm u okviru Liga kupa, a četiri dana kasnije duel sa Ferencvarošem u Ligi Evrope. Forma gostiju najavljuje dvojku, a mi predlažemo 2&2-3.
Mozzart kombinazzije