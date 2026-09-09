Pusti fudbal, čuvaj srce: Ako ne poslušam lekare, može da bude svašta

Čuveni Holanđanin je proveo malo više od četiri godine u belgijskom klubu, napravio tim koji je posle 66 godina osvojio titulu, pride tamošnji kup i superkup, učestvovao u Ligi šampiona, a u međuvremenu prodavao igrače u Mančester junajted, Atletiko, Monako, Flamengo...

No, sad je kraj. Ne zato što Mark želi, nego zato što mora, jer bi nastavak rada na poziciji generalnog direktora — a to je stresan posao, makar koliko i trenerski — mogao da dovede do fatalnih posledica. Zato je Overmars odlučio da se povuče i o tome obavesti javnost otvorenim pismom.

„Dragi navijači, nedeljama sam pravio planove da vam se obratim posle prelaznog roka, jer poslednjih meseci nisam mnogo komunicirao sa vama. Zato sam početak septembra u kalendaru obeležio kao vreme da otvoreno razgovaram sa vama o budućnosti. Poslednjih nekoliko sezona nisu bile lake, a meseci oko preuzimanja su uvek pomalo haotični i stresni. Kada je počelo novo poglavlje, svi su morali odmah da se bace na posao, nije bilo drugog načina, jer nismo želeli da gubimo vreme za naš klub.

Nažalost, poruka koju moram da podelim nije ona koju sam želeo da prenesem. Nagomilani umor i stres poslednjih godina došli su do izražaja prošlog vikenda. Svi ste svesni da moje zdravlje nije optimalno. Jasno osećam da više ne mogu da se nosim sa ovim haotičnim, stresnim profesionalnim životom. Idealno bi bilo da nastavim do kraja ove sezone i još mnogo sezona; zapravo, razgovori o produženju ugovora su već bili uveliko u toku, ali... Moje zdravlje me tera da budem iskren prema sebi i prema svima oko mene.

Moja energija je potpuno iscrpljena; ako sada ne poslušam svoje telo, moji lekari predviđaju visok rizik od ozbiljnog ishoda. Stoga moram da donesem drastičnu odluku i potpuno obustavim profesionalne aktivnosti u doglednoj budućnosti. Ne postoje reči kojima bih opisao bol koji mi ovo nanosi. Antverp, grad Antverpen i navijači našeg kluba postali su sastavni deo mene, profesionalno i lično. Moja porodica voli da posećuje Antverpen, naš drugi dom. Ono što smo zajedno postigli na terenu ovekovečeno je u istoriji belgijskog fudbala. Pre svega, osećam duboku vezu sa ovim klubom i svim navijačima i to će uvek biti slučaj. Možda više nemam najjače srce, ali ono kuca za ovaj klub — sada i u budućnosti.

Želeo bih da vam se svima lično zahvalim još jednom pre utakmice protiv Uniona sledeće nedelje. Posle toga, zaista je vreme za potpuni odmor. Sigurno ćete me videti u Bosuilu u budućnosti. I uživam u bifteku u Pon-Nefu, gulašu u Den Artistu, vozim se na skuteru kroz Klosterštrat. Volim Antverp. Volim vas sve!“

Podsetimo da je krajem 2022. godine Mark Overmars pretrpeo težak srčani udar i da je tada rekao kako je „45 odsto njegovog srca umrlo“. Neka makar sačuva preostalih 55 procenata.