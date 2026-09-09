Kako vam se sviđaju Artetine rezerve – Merino, Subimendi, Eze, Madueke, Đekereš…

Zastrašujuće deluje Arsenal. Pazite samo rezerviste: svetske šampione Mikela Merina i Martina Subimendija, potom Vitktora Đekereša, Ebereče Ezea, Nonija Maduekea, Bruna Gimaraisa... Ovaj tim bi mogao da se bori za trofej u svim takmičenjima.

21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)

Očekuje se da će Arteta u Napulju da promeša karte, da sačuva neke od startera pred subotu i duel sa Sanderlendom na severu Engleske. Nema sumnje da će Tobdžije da budu favorit ko god da izađe na teren na jugu Italije.

Holandski defanzivac Timber je prvi put u konkurenciji za tim posle šest meseci pauze. Van stroja su Vilijam Saliba i Kristijan Moskera, pa bi u poslednjoj liniji mogli da počnu Ben Vajt, Ezri Konsa i Brazilac Gabrijel. Italijana Kalafijorija bi mogao da zameni Ekvadorac Inkapije.

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IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA

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Šansu bi mogao da dobije tandem Merino–Subimendi na sredini terena, a umesto standardnih Sake, Edegora i Haverca mogli bi u Napulju da počnu Madueke, Eze i Đekereš.

18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)

Muke Alegriju zadaju povrede ključnih igrača na sredini terena. Skot Mektominej je operisao srce i neće ga biti do kraja oktobra, kao ni Andrea Franka Zamba Angise, koga muči aduktor. U sredini se očekuju Bili Gilmor, Stanislav Lobotka i belgijski veteran Kevin de Brujne. Napad će da predvodi Danac Rasmus Hojlund, a partner u špicu biće mu Politano. Vanja Milinković-Savić je ostao u Napoliju, ali na početku sezone prednost na golu ima Meret.

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)

/Marin 21/

Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)

/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/

Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)

/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/

Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)

/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/

Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Haland 47, 90+1/

Lil - Betis 2:3 (2:1)

/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/

Sreda

18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0) MOZZART RELAX

18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)

21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50) MOZZART RELAX

21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75) MOZZART RELAX

21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)

21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10) MOZZART RELAX

Četvrtak

18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)

18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)

21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)

21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)

21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)

21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)

***Kvote su podložne promenama