Partizan časti navijače: Besplatan ulaz na derbi sa Vojvodinom
Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 12:15
Termin odigravanja meča je promenjen na insistiranje crno-belih
Večiti je prošao, a pred Partizanom je novi derbi. Opet će preko puta biti crveno-beli, samo ne beogradski, već novosadski. Za tu utakmicu, u nedelju od 17 časova, čelnici kluba iz Humske odlučili su da počaste navijače besplatnim ulazom.
Kako su obrazložili, sve se čini kako bi se revanširali Grobarima za podršku od početka sezone.
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„Partizan obaveštava navijače da je uprava kluba donela odluku da ulaz na utakmicu protiv Vojvodine bude slobodan. Ova odluka predstavlja znak zahvalnosti svim navijačima za lojalnost, bezrezervnu podršku i zajedništvo koje od prvog dana ove sezone pokazujete prema klubu i ekipi. Na svakom stadionu, u svakom gradu i u svakom trenutku pokazali ste da ste snaga Partizana.
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Na insistiranje kluba, termin utakmice pomeren je sa 21 na 17 časova, kako bi se navijačima, a posebno onima koji dolaze iz unutrašnjosti, u što većoj meri olakšao dolazak u Humsku.
Pred nama je izuzetno važna utakmica i trenutak da još jednom pokažemo snagu zajedništva koje nas nosi od početka sezone.
Neka vaša podrška i pune tribine budu tas na vagi koji će pogurati crno-bele ka važnoj pobedi.
Nek grmi sa svih strana! Vidimo se u Humskoj“, stoji u obaveštenju crno-belih.
Podsetimo, posle poraza u 180. večitom derbiju (1:2), Parni valjak je treći otpozadi i pred ekipom Saše Ilića je zahtevan ciklus utakmica koji se nastavlja baš derbijem sa Vojvodinom.