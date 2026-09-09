Partizan časti navijače: Besplatan ulaz na derbi sa Vojvodinom

Večiti je prošao, a pred Partizanom je novi derbi. Opet će preko puta biti crveno-beli, samo ne beogradski, već novosadski. Za tu utakmicu, u nedelju od 17 časova, čelnici kluba iz Humske odlučili su da počaste navijače besplatnim ulazom.

Kako su obrazložili, sve se čini kako bi se revanširali Grobarima za podršku od početka sezone.