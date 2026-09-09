MOZZART RELAX: Pravi dobitni tiket u toku meča!

A sada imamo novi primer. Odnosno, dokaz kako akcija Mozzart Relax radi i na tenisu. Naš igrač je odigrao na Aleksa Mikelsena protiv favorizovanog Tijafoa. Verovao je u blago iznenađenje i rešio da 20.000 dinara uloži na dvojku. Rekli bismo da je reč o odličnom poznavaocu teniskih prilika, jer je Mikelsen odigrao kao u transu prva dva seta. Koristio brejk lote i došao nadomak pobede protiv 12. nosioca US Opena. Već tada je mogao da počne sa slavljem.

Iako je došlo do preokreta, naš igrač je zahvaljujući Mozzart Relax zakoružio dvojku. I dobio 44.800 dinara.

Da podsetimo, svaki meč može biti deo MOZZART RELAXA, dovoljno je da potražiš oznaku MR na sajtu mozzartbet.com ili podkategoriju MOZZART RELAX na aplikaciji.