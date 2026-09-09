Mozzart Relax: Radi i na tenisu
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Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 11:42
Zanimljiv i lep dobitak u sklopu akcije kompanije Mozzart
Čitali ste već prethodnih dana o benefitima akcije Mozzart Relax, o tome kako je, primera radi, jedan naš igrač, dobio 86.698 dinara uz 12 parova na tiketu. Bez obzira što je promašio ishod duela Borusija Mehengladbah – Elferzberg.
Akcija kompanije Mozzart isplatile se i onima koji su na srpskom večitom derbiju igrali 4+ i 5+, bez obzira što je duel završen pobedom domaćina od 2:1.
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MOZZART RELAX: Pravi dobitni tiket u toku meča!
A sada imamo novi primer. Odnosno, dokaz kako akcija Mozzart Relax radi i na tenisu. Naš igrač je odigrao na Aleksa Mikelsena protiv favorizovanog Tijafoa. Verovao je u blago iznenađenje i rešio da 20.000 dinara uloži na dvojku. Rekli bismo da je reč o odličnom poznavaocu teniskih prilika, jer je Mikelsen odigrao kao u transu prva dva seta. Koristio brejk lote i došao nadomak pobede protiv 12. nosioca US Opena. Već tada je mogao da počne sa slavljem.
Iako je došlo do preokreta, naš igrač je zahvaljujući Mozzart Relax zakoružio dvojku. I dobio 44.800 dinara.
Da podsetimo, svaki meč može biti deo MOZZART RELAXA, dovoljno je da potražiš oznaku MR na sajtu mozzartbet.com ili podkategoriju MOZZART RELAX na aplikaciji.