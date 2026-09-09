Lobiranje za Zlatnu loptu: Murinjo i Anri digli ruku za Embapea

Jeste da sa Real Madridom još nije podigao neki značajan trofej i da je Kraljevski klub imao tanku sezonu, ali je Kilijan Embape bio „prva puška“ Primere (25) i Lige šampiona (15), a potom i Svetskog prvenstva (10). I ne samo da je bio najbolji strelac na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, nego je postao najbolji svih vremena – došao je do brojke od 22 gola i pretekao je Lionela Mesija (21).

Pred početak Lige šampiona nije okolišao, istakao je da veruje da je ovo ta godina kada će mu pripasti Zlatna lopta.

„Kada igrate za Real Madrid, najbolji klub na svetu, neizbežno vas povezuju sa ovom vrstom individualnih nagrada. Kada me ljudi vide na ulici, pričaju o meni kao o potencijalnom osvajaču Zlatne lopte. Tačno je da sam ovog leta ispisao istoriju u najprestižnijem takmičenju u svetu sporta, tako da imam osećaj da bi ovo mogla biti prava godina da je osvojim“, rekao je Kilijan Embape.

Sinoć je u prvom poluvremenu zatresao mrežu Intera, dobio je Real Madrid italijanski klub na Santjago Bernabeuu sa 2:1, a posle utakmice Tjeri Anri debatovao je o tome ko treba da osvoji Zlatnu loptu. Sunarodnik mu je favorit.

„Embape apsolutno zaslužuje Zlatnu loptu. Individualno gledano, bio je najbolji igrač sezone i završio je kao najbolji strelac u svakom takmičenju. Mnogi kažu da ne bi trebalo da pobedi, jer nije osvojio nijedan trofej, ali to nije tačno. Ako pogledamo unazad, bilo je igrača koji su osvajali Zlatnu loptu bez da su osvojili trofeje, jer su njihove individualne partije bile bolje od svih ostalih“.

IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA

Tako to vidi Tjeri Anri. Uključio se u studio i Žoze Murinjo, i iako nije direktno spomenuo Kilijana Embapea, jasno je da njegovi komentari idu u prilog ideji da Francuz treba da dobije Zlatnu loptu.

„Za mene, najbolji igrač na svetu može da bude i neko ko nema trofeje“, poručio je Portugalac za Canal+ i potom dodao:

„Možete da osvojite sve, a i dalje da ne bude najbolji igrač na svetu“.

Biće ovoga još do kraja oktobra i svečanosti…