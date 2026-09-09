Kurtoa odjavio Belgiju za Ligu nacija, Van Bomel mu predočio – nadalje nećeš imati garantovano mesto

Veze nisu trajno pokidane, ali početak nije dobar, nije kakav bi trebalo da bude. O čemu se radi?

Tibo Kurtoa osetio je da mu je potreban odmor, nedavno je o tome i pričao…

„Bilo bi dobro uzeti jednogodišnju pauzu od Lige nacija, kako bih mogao da se odmorim“, rekao je čuvar mreže Real Madrida.

Primio je to k znanju Mark van Bomel, ali se nadao da će se Tibo Kurtoa predomisliti i da neće preskakati reprezentativna okupljanja.

„Čim se Tibo bude vratio u pun trenažni proces, odleteću i razgovaraćemo“, kratko je prokomentarisao novi selektor Belgije kada je čuo šta prvi golman misli, te dodao:

„Možda je već promenio mišljenje. Zaista ima mnogo utakmica, čak i tokom reprezentativnih pauza. Ritam je neverovatan“.

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Usledio je sastanak u Madridu i golman mu je predočio da nije promenio odluku. Odjavio je Belgiju za Ligu nacija.

„Doneo sam odluku da ne branim u Ligi nacija za Crvene đavole, osim ukoliko se selektor ne suoči sa povredama. U tom slučaju bih pristao i prihvatio poziv. To takođe znači da potencijalno neću igrati na završnom turniru Lige nacija“, poručio je Tibo Kurtoa.

I ne samo na njemu, jer Mark van Bomel mu je ostavio poruku…

„Ponovo stavljam sebe na raspolaganje za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. To odgovara Van Bomelu, ali mi je odgovorio da mi u tom slučaju ne može garantovati mesto u startnoj postavi“, otkrio je belgijski golman.

Kada se sve uzme u obzir, možda je Tibu Kurtoi poslednja utakmica u reprezentativnom dresu bila ona protiv Španije na Mundijalu.

„Ne polazim od te pretpostavke“, kratko je uzvratio Tibo Kurtoa.

Imaće vremena da ispegla odnos sa Markom van Bomelom, nije ga zasvagda precrtao, sli definitivno nije dobio odgovor kome se nadao, jer novom selektoru nije leglo to što bi čuvar mreže Real Madrida da bira kada će da brani.