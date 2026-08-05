Slavlje fudbalera Ferencvaroša
Slavlje fudbalera Ferencvaroša
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Kad vide „F“, u Gurnjiku se naježe

Vreme čitanja: 1min | sre. 05.08.26. | 10:05

Pročitajte nekoliko predloga za 5. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 18:30
Aarhus - Sabah
ID: 9879087

Poznato je da azerbejdžanski klupski fudbal stalno napreduje, a to što je Sabah preuzeo primat od Karabaha dovoljno govori o njemu i pred Orhusom je nezgodan i ambiciozan protivnik. Značaj meča isključuje goleadu, a ukoliko sumnjate u domaće probajte sa kombinacijom 1X&0-2.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.7)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 20:00
Fenerbahce - Sturm
ID: 9879086

Najblaže rečeno, Fenerbahče nije oduševio u mečevima sa Gurnjikom (1:0 kod kuće i 1:1 na strani). Ono što Poljaci nisu mogli ili umeli da kazne Šturm neće da propusti i ne bi nas začudilo ako bi na Bosforu došlo GG. Međutim, uprkos Fenerovim manjkavostima kec ipak preteže.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.37)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LE | 20:15
Ferencvaros - Gornik
ID: 9878553

Slovo „F“ bi ovog leta moglo da postane omraženo u redovima poljskog predstavnika: posle dvomeča sa Fenerom sada mu predstoje dueli sa Ferencvarošem. Domaći su bez većih problema eliminisali Vojvodinu, a potom su izbacili i Tvente, zbog čega u keca ni najmanje ne sumnjamo.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.75)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 19:00
Brann - Apollon Lim.
ID: 9878611

Bran je u veoma dobroj formi i igra prilično efikasno, što i ne čudi s obzirom na to da se radi o klubu iz Norveške. Apolon je dosad imao samo dve takmičarske utakmice, protiv ekipe Dila Gori u prošlom kolu i obe je dobio (4:0 i 3:0). Sve je ovde moguće, a najizglednije je 3+.

Ukupno golova

Tip: 3+ (1.65)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LK | 20:30
Panathinaikos - CSKA 1948
ID: 9878646

Panatinaikos se neočekivano namučio protiv Pakša u prethodnom kolu - na svom terenu slavio je sa 2:1, dok je u finišu revanša branio remi (2:2). Da mu dolazi ekipa koja ima više iskustva u Evropi verovatno bismo vam savetovali GG, ali u ovom slučaju naša preporuka je KMB 1&2-3.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&2-3 (2.15)
Vredi probati
ELITNE PRIJATELJSKE | 13:00
Milan - Inter
ID: 9878837

Publika u Pertu imaće priliku da vidi pravu poslasticu, možda ne onakvu kakva bi bila da se ovaj duel milanskih velikana igra u toku sezone, ali čara mu ipak ne manjka. Od 60-ih godina prošlog veka u ovom gradu je sve više Italijana, koji će sigurno uživati. Verujemo u dvojku.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.15)
Vredi probati
ELITNE PRIJATELJSKE | 20:00
Sassuolo - Celta
ID: 9881182

Sasuolo je prvenstvo okončao na 11. poziciji, a od pre mesec dana ima novog trenera - nekadašnjeg fudbalera Rome, Liverpula, Juventusa, Milana, Fjorentine i Sportinga Alberta Akvilanija. Selta će igrati u Ligi Evrope i kvalitetnija je od protivnika, pa tipujte na dvojku.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.5)
Za izbegavanje
ELITNE PRIJATELJSKE | 13:30
Chelsea - Juventus
ID: 9878883

Prelepi Kaj Tak Sports Park u Hong Kongu otvoren je 1. marta prošle godine, a istog leta već je bio domaćin duela Liverpul - Milan i Arsenal - Totenhem. Ovo je susret prošlosezonskih razočaranja. Čelsi je već potrošio skoro 400 miliona evra na pojačanja, ipak ih obiđite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.95)

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