PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Kad vide „F“, u Gurnjiku se naježe
Vreme čitanja: 1min | sre. 05.08.26. | 10:05
Pročitajte nekoliko predloga za 5. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Poznato je da azerbejdžanski klupski fudbal stalno napreduje, a to što je Sabah preuzeo primat od Karabaha dovoljno govori o njemu i pred Orhusom je nezgodan i ambiciozan protivnik. Značaj meča isključuje goleadu, a ukoliko sumnjate u domaće probajte sa kombinacijom 1X&0-2.
Konačan ishod
Najblaže rečeno, Fenerbahče nije oduševio u mečevima sa Gurnjikom (1:0 kod kuće i 1:1 na strani). Ono što Poljaci nisu mogli ili umeli da kazne Šturm neće da propusti i ne bi nas začudilo ako bi na Bosforu došlo GG. Međutim, uprkos Fenerovim manjkavostima kec ipak preteže.
Konačan ishod
Slovo „F“ bi ovog leta moglo da postane omraženo u redovima poljskog predstavnika: posle dvomeča sa Fenerom sada mu predstoje dueli sa Ferencvarošem. Domaći su bez većih problema eliminisali Vojvodinu, a potom su izbacili i Tvente, zbog čega u keca ni najmanje ne sumnjamo.
Konačan ishod
Bran je u veoma dobroj formi i igra prilično efikasno, što i ne čudi s obzirom na to da se radi o klubu iz Norveške. Apolon je dosad imao samo dve takmičarske utakmice, protiv ekipe Dila Gori u prošlom kolu i obe je dobio (4:0 i 3:0). Sve je ovde moguće, a najizglednije je 3+.
Ukupno golova
Panatinaikos se neočekivano namučio protiv Pakša u prethodnom kolu - na svom terenu slavio je sa 2:1, dok je u finišu revanša branio remi (2:2). Da mu dolazi ekipa koja ima više iskustva u Evropi verovatno bismo vam savetovali GG, ali u ovom slučaju naša preporuka je KMB 1&2-3.
Mozzart kombinazzije
Publika u Pertu imaće priliku da vidi pravu poslasticu, možda ne onakvu kakva bi bila da se ovaj duel milanskih velikana igra u toku sezone, ali čara mu ipak ne manjka. Od 60-ih godina prošlog veka u ovom gradu je sve više Italijana, koji će sigurno uživati. Verujemo u dvojku.
Konačan ishod
Sasuolo je prvenstvo okončao na 11. poziciji, a od pre mesec dana ima novog trenera - nekadašnjeg fudbalera Rome, Liverpula, Juventusa, Milana, Fjorentine i Sportinga Alberta Akvilanija. Selta će igrati u Ligi Evrope i kvalitetnija je od protivnika, pa tipujte na dvojku.
Konačan ishod
Prelepi Kaj Tak Sports Park u Hong Kongu otvoren je 1. marta prošle godine, a istog leta već je bio domaćin duela Liverpul - Milan i Arsenal - Totenhem. Ovo je susret prošlosezonskih razočaranja. Čelsi je već potrošio skoro 400 miliona evra na pojačanja, ipak ih obiđite.
Konačan ishod