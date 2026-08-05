Liga šampiona ili novo burno leto: Fener jači za Edersona, Kantea i spremnijeg Grinvuda

Fenerbahče će biti jači za ovu rundu. Na spisku su se našli i veteran Ngolo Kante , koji nije bio u konkurenciji za dvomeč sa Gornjikom zbog obaveza sa Francuskom na Mundijalu, mada nije odigrao ni minut, kao i Brazilac na golu Ederson . Njega je u dvomeču sa Poljacima menjao domaći čuvar mreže Mert Gunok i imao posla u Zabžeu, kada je odbranio pet od šest udaraca fudbalera Gornjika.

Iskusni domaći stručnjak Ismail Kartal je dobio priliku umesto prošlosezonskog trenera Fenera, Italijana Domenika Tedeska , ali nema sumnje da bi ga neulazak u evropsku elitu skupo koštao. Druga prepreka na putu ka 36 najboljih timova Starog kontinenta je austrijski šampion Šturm, koji je posle dve godine dominacije prošle sezone prepustio tron u zemlji LASK-u iz Linca. Prvi meč se igra večeras (20.00) u Istanbulu. Pobednik ovog dvomeča će na boljeg iz duela Lion – Sparta. Češki vicešampiona ima prednost iz Praga (2:1).

Mejson Grinvud je najveće pojačanje plavo-žutih ovog leta. Igrao je u prethodna dva meča sa Gornjikom, ulazeći u nastavku. Ne očekuje se ni sada da počne meč, nema snage za svih 90 minuta. Moraće Kartal da se osloni na stare snage u napadu, Andersona Talisku kao najisturenijeg, kao i Marka Asensija i Kerema Akturkoglua. Engez će sigurno dobiti šansu u nastavku. Igrao je celo drugo poluvreme u Zabžu prošle nedelje.

18.30: (1,70) Orhus (3,70) Sabah (4,70)

Od novajlija, standardno mesto u 11 ima holandski štoper, akvizicija iz Mančester Sitija Nejtan Ake. Fener nije u takmičarskom ritmu jer Superliga Turske još nije počela. Tim iz Graca je bio silovit protiv Hartsa. Dobio je Srca iz Edinburga u prethodnoj rundi oba puta, sa 4:0 kod kuće i i 2:0 u Škotskoj. Na startu austrijske Bundeslige proteklog vikenda odigrao je samo 1:1 u gostima protiv Tirola.

Ovi timovi su pre devet godina igrali kvalifikacije za Ligu Evrope. Fenerbahče je za jedan gol bio uspešniji – pobedio je u Gracu sa 2:1, dok je u Istanbulu bilo bez pobednika.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Ararat - Celje 2:1 (1:1)

/Serobjan 38, Franka Karlos 70 - Sešlar pen 21/

Mjelbi - Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

/Straud pen 58 - Kamara 78, Kijanga 90+4/

Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda 1:0 (1:0)

/Ahmad 38/

Levski - Kairat 1:0 (0:0)

/Seržinjo 90+2/

Olimpijakos - NEC 0:0

Sparta Prag - Olimpik Lion 2:1 (0:1)

/Rines 63, Merkado 69 - Suhomel ag 45/

Union Sen Žiloaz - Bode Glimt 3:3 (2:2)

/Floruč 25, 45+4, Dejvid 88 - Berg 20, Blomberg pen 29, Bjertfut 90+1/

Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris 5:0 (2:0)

/Zajc 31, Mekena 33, Lisica 51, Stojković 76/

Sreda

18.30: (1,70) Orhus (3,70) Sabah (4,70)

20.00: (1,35) Fenerbahče (5,00) Šturm (9,00)

*** kvote su podložne promenama