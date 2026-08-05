Kad deluje da nije do para, znajte da je ipak do para: Salah očerupao Trabzon!

Dugo se nije znalo gde će Mohamed Salah igrati fudbal posle Liverpula... Ne tako davno, odbijao je sulude ponude iz Saudijske Arabije želeći da ostane takmičar i osvajač u eltinom evropskom fudbalu. Otišao je sa Enfilda početkom leta, ponovo odbio čudesne novce iz Arabije, nije pristao ni na faraonske ugovore u MLS-u i ostaće takmičar, ali ipak u B produkciji evropskog fudbala. Ali će makar imati čitavu tursku obalu Crnog mora pod nogama.

Da, eksplodiralo je - Salah je novi fudbaler Trabzona! Nije se dogovorio sa Bešiktašem, odbio je neverovatnih 40.000.000 evra godišnje od saudijske Al Dirije i delovalo je da možda, ipak, nije do para. Ali u životu, fudbalu i koječemu drugom, najčešće se sve vrti oko novca. A jedan od najboljih krilnih napadača u istoriji Premijer lige, znao je kako da ga uzme turskom klubu.