Kad deluje da nije do para, znajte da je ipak do para: Salah očerupao Trabzon!
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 10:58
Ozvaničen jedan od najvećih potpisa u istoriji turskog fudbala
Dugo se nije znalo gde će Mohamed Salah igrati fudbal posle Liverpula... Ne tako davno, odbijao je sulude ponude iz Saudijske Arabije želeći da ostane takmičar i osvajač u eltinom evropskom fudbalu. Otišao je sa Enfilda početkom leta, ponovo odbio čudesne novce iz Arabije, nije pristao ni na faraonske ugovore u MLS-u i ostaće takmičar, ali ipak u B produkciji evropskog fudbala. Ali će makar imati čitavu tursku obalu Crnog mora pod nogama.
Da, eksplodiralo je - Salah je novi fudbaler Trabzona! Nije se dogovorio sa Bešiktašem, odbio je neverovatnih 40.000.000 evra godišnje od saudijske Al Dirije i delovalo je da možda, ipak, nije do para. Ali u životu, fudbalu i koječemu drugom, najčešće se sve vrti oko novca. A jedan od najboljih krilnih napadača u istoriji Premijer lige, znao je kako da ga uzme turskom klubu.
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Očerupao je Egipćanin Oluju sa Crnog mora, a brojke koje stoje u dvogodišnjem ugovoru su da vam stane pamet. Godišnja plata fiksno iznosi 17.000.000 evra, a tu su i lako ostvarivi bonusi od 5.000.000. Znaće to Salah da pokupi na terenu. Još 5.000.000 uzeo je samo kao bonus za potpis budući da je došao kao slobodan igrač. Ali to nije sve! Salah je dogovorio da čitav prihod od dresova prodatih u inostranstvu ide lično njemu, a polaže pravo i na 25% novca na dresove sa njegovim prezimenom koji će biti prodati u Turskoj. Takođe, uživa stoprocentnu dobit od marketinga povezanog sa njegovim imenom i likom. Na računu njegovog menadžera završilo je 9.000.000 evra.
Strašan fudbalski i marketinški potez napravio je Trabzon, ali sve će biti uzalud ako Salah ne donese trofeje, a pre toga i plasman u Ligu Evrope (Trabzon kvalifikacije počinje u plej-of rundi).
Sada klub sa obale Crnog mora konačno ima zver kojom može da parira Galatasaraju i Fenerbahčeu (Trabzon završio sezonu ispred Bešiktaša uprkos daleko manje zvučnom timu) i koja bi trebalo da predstavlja preduslov napada na titulu. Poslednja je osvojena 2022. godine, a kuriozitet je da Trabzon tada nije imao pravu zvezdu u ekipi.
Spremili su u Trabzonu Salahu legendarni broj 11 koji je obeležio jednu eru u Liverpulu, ali je Egipćanin insistirao da nosi dres sa brojem 10 koji mu je na leđima i dok igra za državni tim.