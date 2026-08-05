Nejmar i incidenti u istoj rečenici – to je postao čist pleonazam: Asistirao, pa provocirao (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 10:50
Brazilski as ponovo u centru pažnje skandala nakon pobede Santosa nad Remom u Kupu Brazila
Zašto bi bila glavna vest njegova asistencija za pobedonosni gol Santosa nad Remom za plasman u četvrtfinale Kupa Brazila, kad Nejmar može na drugi način na naslovne strane (ne samo) sportskih medija? Pisati njegovo ime uz incidente, to je postao čist pleonazam. Ma koliko da su ga svi već pročitali i da ga namerno provociraju, čačkajući njegov kratak fitilj i tanke nerve, bar nekad bi mogao da se suzdrži. Ponašanje od prošle noći više priliči nekom razmaženom detetu, nego 34-godišnjeg fudbalskom asu tog renomea.
Podsetimo, pre desetak dana postigao je dva gola protiv Šapekoensea, ali i isprovocirao publiku osvrćući se na navode da je propustio utakmicu zbog poker turnira, a navodno se i posvađao sa svojim mlađim saigračem iz Santosa, Gabrijelom Bontempom, vređajući ga u svlačionici.
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Niz incidenata nastavljen je nakon pobede u gostima nad autsajderom Remom, za ukupnih 1:0 u dvomeču i plasman u četvrtfinale Kupa Brazila. Nejmar je ušao u igru sa klupe na poluvremenu i upisao asistenciju za pobedonosni gol Ronija u 74. minutu, s tim da je domaćin od 28. minuta imao igrača manje zbog isključenja Marlona.
Ipak, njegov „pravi šou” počeo je tek nakon poslednjeg sudijskog zvižduka. Neumorno je provocirao navijače protivničkog tima, a obezbeđenje je jedva sprečilo izbijanje ozbiljne tuče.
Nakon izlaska sa terena, nastavio je sa provokacijama u tunelu stadiona "Mangeirao”; slavio je pred protivničkim navijačima i uzvikivao da su ispali iz takmičenja, a zatim počeo da igra i da im se smeje u lice. Nejmar je ušao u žučnu razmenu uvreda sa čelnicima kluba iz države Para u prostoru koji vodi ka svlačionicama.
Snimak koji je napravio novinar Breno Rajol prikazuje desetku Santosa kako se raspravlja sa članovima delegacije Rema odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka. Nije moguće utvrditi kako je incijalno došlo do te napete situacije. Uz povike i uvrede, Nejmar reaguje na provokacije, više puta ponavlja reč „eliminisani”, gestikulira ka službenim licima i, u jednom od najnapetijih trenutaka rasprave, upućuje im psovke.
Snimci pokazuju da razmena provokacija brzo privlači pažnju igrača, članova stručnog štaba i predstavnika obe delegacije. Rasprava se nakratko rasplamsava dok prisutni pokušavaju da isprate i shvate šta se dešava u unutrašnjim hodnicima stadiona.
Situacija je umalo eskalirala kada su pojedini navijači Remoa pokušali da probiju improvizovanu zaštitnu ogradu i sukobe se s njim, ali je obezbeđenje pravovremeno intervenisalo i sprečilo ozbiljan fizički obračun. Do neke sledeće prilike, kada situacija neće moći da se iskontroliše...