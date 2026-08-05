Nejmar i incidenti u istoj rečenici – to je postao čist pleonazam: Asistirao, pa provocirao (VIDEO)

Niz incidenata nastavljen je nakon pobede u gostima nad autsajderom Remom, za ukupnih 1:0 u dvomeču i plasman u četvrtfinale Kupa Brazila. Nejmar je ušao u igru sa klupe na poluvremenu i upisao asistenciju za pobedonosni gol Ronija u 74. minutu, s tim da je domaćin od 28. minuta imao igrača manje zbog isključenja Marlona.

Ipak, njegov „pravi šou” počeo je tek nakon poslednjeg sudijskog zvižduka. Neumorno je provocirao navijače protivničkog tima, a obezbeđenje je jedva sprečilo izbijanje ozbiljne tuče.

Nakon izlaska sa terena, nastavio je sa provokacijama u tunelu stadiona "Mangeirao”; slavio je pred protivničkim navijačima i uzvikivao da su ispali iz takmičenja, a zatim počeo da igra i da im se smeje u lice. Nejmar je ušao u žučnu razmenu uvreda sa čelnicima kluba iz države Para u prostoru koji vodi ka svlačionicama.

Snimak koji je napravio novinar Breno Rajol prikazuje desetku Santosa kako se raspravlja sa članovima delegacije Rema odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka. Nije moguće utvrditi kako je incijalno došlo do te napete situacije. Uz povike i uvrede, Nejmar reaguje na provokacije, više puta ponavlja reč „eliminisani”, gestikulira ka službenim licima i, u jednom od najnapetijih trenutaka rasprave, upućuje im psovke.