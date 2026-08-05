Gotovo: Njukasl popustio, Bruno Gimarais ide u Arsenal za 87.500.000 evra

Mada neće baš sve pripasti Njukaslu, jer će nešto iznad 8.000.000 evra otići na račun lionskog Olimpika, koji je, kada je pre četiri godine prodavao Brazilca za 38.000.000 funti, zadržao i 20 odsto od profita stvorenog narednom prodajom. Ispostaviće se na kraju da će Olimpik na Bruno uzeti više od 50.000.000.

S finansijske strane dobro je prošao i Njukasl, mada je pitanje kako će to igrački nadoknaditi, jer Bruno je prošle sezone dao devet i namestio osam golova saigračima i bio je jedan od glavnih pokretača ekipe u napadu. Pride, Svrake su ovog leta već prodale Sandra Tonalija Totenhemu (108.000.000 evra), te Entonija Gordona Barseloni (80.000.000).

Jesu na pojačanja potrošili 161.100.000 evra do sada, ali tek ćemo videti kako će se uklopiti Bazumana Ture, Alađi Bamba, golman Lukas Horniček, Šon Stur i Even Žauen. A, niko od njih nije zamena za Gimaraisa, sad se već spekuliše o njegovim naslednicima, pominju se imena Botafogovog Danila (u Engleskoj igrao za Notingem Forest), Adama Vortona iz Kristal Palasa (koštao bi više od 100.000.000), Štutgartovog Anđela Štilera, Feliksa Nmeče iz Dortmunda (ni on ne bi bio jeftin), te Portovog Viktora Froholta, ali je tu dilema jer bi on onda bio peti starter Njukasla s 20 ili manje godina. Od novajlija u toj grupi su već Štur (18 godina) i Bamba (20). Lepo za budućnost, ali klubu treba rezultat odmah.