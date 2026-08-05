Gotovo: Njukasl popustio, Bruno Gimarais ide u Arsenal za 87.500.000 evra
Vreme čitanja: 3min | sre. 05.08.26. | 10:04
Nešto više od 8.000.000 ići će lionskom Olimpiku
Šampionsko osvežavanje Arseala upravo je dobio svoju trešnjicu. Jer uprava Njukasla – pritisnuta i insistiranjem samog igrača – odobrila je transfera Bruna Gimaraisa u Arsenal za obeštećenje od 75.000.000 funti, odnosno 87.500.000 evra, potvrdili su i lokalni Njukasl Hronikl i globalni Atletik.
Manje od 100.000.000 koliko su inicijalno tražili. Više od 70.000.000 što je bila prva Arsenalova ponuda. I sve odmah, bez bonusa.
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Mada neće baš sve pripasti Njukaslu, jer će nešto iznad 8.000.000 evra otići na račun lionskog Olimpika, koji je, kada je pre četiri godine prodavao Brazilca za 38.000.000 funti, zadržao i 20 odsto od profita stvorenog narednom prodajom. Ispostaviće se na kraju da će Olimpik na Bruno uzeti više od 50.000.000.
S finansijske strane dobro je prošao i Njukasl, mada je pitanje kako će to igrački nadoknaditi, jer Bruno je prošle sezone dao devet i namestio osam golova saigračima i bio je jedan od glavnih pokretača ekipe u napadu. Pride, Svrake su ovog leta već prodale Sandra Tonalija Totenhemu (108.000.000 evra), te Entonija Gordona Barseloni (80.000.000).
Jesu na pojačanja potrošili 161.100.000 evra do sada, ali tek ćemo videti kako će se uklopiti Bazumana Ture, Alađi Bamba, golman Lukas Horniček, Šon Stur i Even Žauen. A, niko od njih nije zamena za Gimaraisa, sad se već spekuliše o njegovim naslednicima, pominju se imena Botafogovog Danila (u Engleskoj igrao za Notingem Forest), Adama Vortona iz Kristal Palasa (koštao bi više od 100.000.000), Štutgartovog Anđela Štilera, Feliksa Nmeče iz Dortmunda (ni on ne bi bio jeftin), te Portovog Viktora Froholta, ali je tu dilema jer bi on onda bio peti starter Njukasla s 20 ili manje godina. Od novajlija u toj grupi su već Štur (18 godina) i Bamba (20). Lepo za budućnost, ali klubu treba rezultat odmah.
Ako ništa, bar se većina premijerligaških klubova ispucala, a to je do sada pravilo velike probleme Njukaslu. Pobegao im je Johan Manzambi, koji je iz Frajburga otišao u Aston Vilu, dok je Viktor Munjoz izabrao Liverpul. Totenhem je odbio Njukaslovih 54.000.000 evra za Lukasa Bergvala.
Što se tiče Arsenala, Mikel Arteta je dobio igrača koji bi mogao da ga publici učini prijemčivijim oku, mada je prošlosezonski stil bio napravljen s jednim ciljem – da se uzme titula. A, zato što u Londonu da je nju mnoto teže odbraniti opet su bili aktivni u prelaznom roku. Doveli su Pjera Hinkapija iz Leverkuzena za 40.000.000 evra, te za 40.000.000 iz Briža Hristosa Colisa da zameni Leandra Trosara, koji je za masnu platu otišao u Bešiktaš.
Gimarais je tu “najplemenitiji” igrač. Fudbaler sa vizijom i osećajem za pravi pas u pravo vreme. I smelošću da loptu uporno gura napred. Pitanje je, doduše, da li će Arsenal moći da se preko noći vrati na podešavanja koja kažu da nije bitan samor rezultat, već i estetski utisak. Ali, sad bar imaju sa kim da ganjaju i tu estetiku.