Inter odbio engleskih 40.000.000 evra za Aleksandra Stankovića
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 10:27
Ne planiraju ga za startera, ali mu je Kristijan Kivu namenio važnu ulogu
Aleksandar Stanković se vratio posle dvogodišnjeg školovanja u “izgnanstvu”, ali tek što je stigao Inter već mora da ga brani od napadača. Jer iako još nije upisao zvaničan debi u dresu Nerazura na klupsku adresu počele su da stižu ponude od kojih polazi voda na usta.
Kako prenosi ugledna Gazeta delo sport, prvi se javio Brentford i to sa vrlo konkretnom sumom – 40.000.000 evra na ime obeštećenja. Više nego dobro s obzirom da je Inter pre godinu dana prodao Stankovića Brižu za 9.500.000 evra, a onda ga otkupio nazad za 23.000.000.
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Međutim, Brentfordova ponuda momentalno je odbijena jer Kristijan Kivu – klupski kolega Aleksandrovog oca Dejana iz igračkih dana – ozbiljno računa na Stankovića juniora.
Ni sam Stanković, navodi dalje Gazeta, nije bio rad za selidbu u Englesku, iako je posle sezone u Brižu pokazao da može da igra vrhunski fudbal. Osvojio je titulu, proglašen za najboljeg mladog igrača Belgije. Ali “Đuzepe Meaca” uvek je bila njegov san.
A on sam je nezaobilazan šraf u Kivouvim idejama, iako je verovatno da neće biti starter. Ali kako Hakan Čalhanoghlu ima već 32 godine, moraće i on da odmori, a baš će Stanković tu biti prva rezerva. Toliko su u Interu uvereni u njegov kvalitet da prodaja nije bila ni u razmatranju. Ako stignu neke nove, bogatije, klub će ih sve saslušati, ali nema baš nikakvu ideju da se sada rastaje sa Stankovićem.
Prelazni rok je doduše živa stvar, a Kivu je i dalje zainteresovan za Liverpulovog Kurtisa Džonsa, za koga nema mesta na Enfildu. Ako bi Stanković otišao onda bi to bilo maltene rešeno. Ali još jednom: ni Inter ni Stanković nemaju nameru da se rastaju.
Klub dobrim delom i zato što ima preča posla na drugim pozicijama. Pre svega u defanzivi. Nije tajna da Nerazuri žele Kristijana Kuti Romera, mada pregovori sa Totenhemom neće biti laki, ne posle odličnog Mundijala za Argentinca. Posebno zato što sam Romero traži godišnju platu od 7.000.000 evra, dok u Interu Benžamen Pavar, samo primera radi, zarađuje 5.000.000. I to naravno može da se promeni.
Stankovićeva sudbina nešto malo teže. Ona je, bar za sledeću sezonu, vezana za Inter.