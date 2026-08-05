Inter odbio engleskih 40.000.000 evra za Aleksandra Stankovića

Aleksandar Stanković se vratio posle dvogodišnjeg školovanja u “izgnanstvu”, ali tek što je stigao Inter već mora da ga brani od napadača. Jer iako još nije upisao zvaničan debi u dresu Nerazura na klupsku adresu počele su da stižu ponude od kojih polazi voda na usta.

Kako prenosi ugledna Gazeta delo sport, prvi se javio Brentford i to sa vrlo konkretnom sumom – 40.000.000 evra na ime obeštećenja. Više nego dobro s obzirom da je Inter pre godinu dana prodao Stankovića Brižu za 9.500.000 evra, a onda ga otkupio nazad za 23.000.000.