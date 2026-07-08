PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Sutjeska nema šanse protiv Kajrata

Vreme čitanja: 1min | sre. 08.07.26. | 11:29
Pročitajte nekoliko predloga za 8. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
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Pomenuli smo da je prvi deo takmičenja doneo neka iznenađenja. Jedno od njih bilo je prvo mesto Ukrajine, ali momci iz ove zemlje dobili su sve tri utakmice, a samo protiv Italije nije došlo GG3+. Svi mečevi Nemaca bili su veoma efikasni (4+), stoga je naša preporuka GG3+.
Oba tima daju gol
To što Petrokub ima čak osam uzastopnih trijumfa na domaćem terenu ne znači previše. Za početak, moldavsko prvenstvo ne “puca” od kvaliteta, a njegov stadion ne ispunjava uslove za evropske mečeve, pa igra u Kišinjevu. Možda ne bi bilo loše da sasvim preskočite ovaj par.
Konačan ishod
Iza prošlosezonskog učesnika ligaškog dela LŠ Kajrata su tri uzastopne prvenstvene pobede i žuto-crni puni samopouzdanja dočekuju Sutjesku, koja je u pripremnom periodu iskazala mnogo slabosti. Kec je zacrtan, bez obzira na hrabre izjave Nikšićana, a možda dođe uz 2-4 gola.
Konačan ishod
Univerzitatea iz Krajove je 35 godina čekala petu titulu u istoriji i Studenti se neće zadovoljiti pukim učešćem u kvalifikacijama za evropsku elitu. Novajlija Makslajn zbog umešanosti Belorusije u rusko-ukrajinski rat domaćin je u Mađarskoj i tvrda dvojka je potpuno realna.
Konačan ishod
Zira je poslednjih nekoliko leta redovni učesnik prvog ili drugog kola kvalifikacija nekog od evropskih takmičenja (uglavnom LK), a pre dve godine čak se plasirala i u plej-of. Torpedo ima mnogo dužu istoriju, međutim, ne i uspešniju. Ovde očekujemo pobedu Azerbejdžanaca.
Konačan ishod
Polufinala EP za igrače do 19 nisu baš očekivana. Dok su u grupi u kojoj je bila Španija favoriti osvojili prva dva mesta (Nemačka je druga), u grupi u kojoj je bila Srbija (nula bodova) Ukrajinci su bili prvi, Hrvati drugi, dok se Italijani bore za SP M20. Tipujte na keca.
Konačan ishod
Poslednji nerešen rezultat u zvaničnim utakmicama Flora je ostvarila krajem prošlog oktobra u Kupu. Ni Iberija nije sklona remijima, te bi ovaj estonsko-gruzijski dvoboj trebalo da donese keca ili dvojku. Preferiramo prvo, kvota je zaista fenomenalna, ali je i 3+ vrlo izgledno.
Konačan ishod
Diferdanž je početkom meseca igrao prijateljske utakmice i dobro se pokazao. Sa druge strane, Ilves je poslednjih nedelja beležio loše rezultate u prvenstvu i Kupu, međutim, njegove obaveze bile su daleko ozbiljnije od onih koje je imao protivnik. Pokušajte sa dvojkom ili 2-3.
Konačan ishod