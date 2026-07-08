Žoržinjo (Kajrat)
Žoržinjo (Kajrat)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Sutjeska nema šanse protiv Kajrata

Vreme čitanja: 1min | sre. 08.07.26. | 11:29

Pročitajte nekoliko predloga za 8. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Vredi probati
EVROPSKO PRVENSTVO M19 | 20:00
Ukraine M19 - Germany M19
ID: 9839832

Pomenuli smo da je prvi deo takmičenja doneo neka iznenađenja. Jedno od njih bilo je prvo mesto Ukrajine, ali momci iz ove zemlje dobili su sve tri utakmice, a samo protiv Italije nije došlo GG3+. Svi mečevi Nemaca bili su veoma efikasni (4+), stoga je naša preporuka GG3+.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (2.1)
Za izbegavanje
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 19:00
Petrocub - Egnatia
ID: 9838388

To što Petrokub ima čak osam uzastopnih trijumfa na domaćem terenu ne znači previše. Za početak, moldavsko prvenstvo ne “puca” od kvaliteta, a njegov stadion ne ispunjava uslove za evropske mečeve, pa igra u Kišinjevu. Možda ne bi bilo loše da sasvim preskočite ovaj par.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.2)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 17:00
Kairat Almaty - Sutjeska
ID: 9838385

Iza prošlosezonskog učesnika ligaškog dela LŠ Kajrata su tri uzastopne prvenstvene pobede i žuto-crni puni samopouzdanja dočekuju Sutjesku, koja je u pripremnom periodu iskazala mnogo slabosti. Kec je zacrtan, bez obzira na hrabre izjave Nikšićana, a možda dođe uz 2-4 gola.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.2)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 19:00
Maxline Rogachev - CS Universitatea
ID: 9838375

Univerzitatea iz Krajove je 35 godina čekala petu titulu u istoriji i Studenti se neće zadovoljiti pukim učešćem u kvalifikacijama za evropsku elitu. Novajlija Makslajn zbog umešanosti Belorusije u rusko-ukrajinski rat domaćin je u Mađarskoj i tvrda dvojka je potpuno realna.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.85)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 18:00
Zira - Torpedo Kutaisi
ID: 9838283

Zira je poslednjih nekoliko leta redovni učesnik prvog ili drugog kola kvalifikacija nekog od evropskih takmičenja (uglavnom LK), a pre dve godine čak se plasirala i u plej-of. Torpedo ima mnogo dužu istoriju, međutim, ne i uspešniju. Ovde očekujemo pobedu Azerbejdžanaca.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.7)
Fiksevi dana
EVROPSKO PRVENSTVO M19 | 17:30
Spain M19 - Croatia M19
ID: 9839336

Polufinala EP za igrače do 19 nisu baš očekivana. Dok su u grupi u kojoj je bila Španija favoriti osvojili prva dva mesta (Nemačka je druga), u grupi u kojoj je bila Srbija (nula bodova) Ukrajinci su bili prvi, Hrvati drugi, dok se Italijani bore za SP M20. Tipujte na keca.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.22)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 18:00
Flora - Iberia 1999
ID: 9838387

Poslednji nerešen rezultat u zvaničnim utakmicama Flora je ostvarila krajem prošlog oktobra u Kupu. Ni Iberija nije sklona remijima, te bi ovaj estonsko-gruzijski dvoboj trebalo da donese keca ili dvojku. Preferiramo prvo, kvota je zaista fenomenalna, ali je i 3+ vrlo izgledno.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.95)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LK | 19:30
Differdange - Ilves
ID: 9838316

Diferdanž je početkom meseca igrao prijateljske utakmice i dobro se pokazao. Sa druge strane, Ilves je poslednjih nedelja beležio loše rezultate u prvenstvu i Kupu, međutim, njegove obaveze bile su daleko ozbiljnije od onih koje je imao protivnik. Pokušajte sa dvojkom ili 2-3.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.35)

tagovi

predlozzi i tipovanja

Sledeća vest