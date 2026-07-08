Ludo tursko leto! Fenerov odgovor na Osimena – Grinvud stiže u paketu od 90.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 11:56
Strašna će se borba voditi sledeće sezone u Superligu
Galatasaraj je šampion, a kako i ne bi bio kada u timu ima aždaje kakve su Viktor Osimen, Leroj Sane, Ilkaj Gundogan i ostali. Bešiktaš je sve dogovorio oko dolaska Leandra Trosara, ali ni sa njim, čini nam se, neće biti na nivou aktuelnog prvaka. Ali Fenerbahče sa novim predsednikom Azizom Jilidirimom, besnim zbog toga što već 12 godina čeka na titulu, ima jasnu ambiciju da se vrati na tron. I zbog toga je, po svemu sudeći, upravo oborio klupski rekord za pojačanje.
U pitanju je Mejson Grinvud, nekada velika nada Mančester junajteda, zbog ozbiljnih optužbi za seksualno nasilje prognan iz Engleske, sada hvaljen u Olimpiku. Ali klubu iz Marselja potreban je novac i silno su se oni obradovali kada su videli da su Roma i Fener ušli u trku za 24-godišnje krilo sa 26 golova i 11 asistencija iz prošle sezone.
Izabrane vesti
Ne tako davno ne bi se uopšte postavljalo pitanje da li je nekom atraktivnija Roma ili Fenerbahče, ali ta vremena su davno prošla. Italijani sada ozbiljno vode računa o svakom evrocentu, a kod Turaka – milioni lete na sve strane. Fener je isprva nudio 30.000.000 evra, Olimpik tražio 50.000.000 i na kraju svoje izgurao. Istina, Fenerbahče će fiksno da plati 45.000.000, a još 5.000.000 zavisiće od bonusa.
Neće baš sve da legne na račun Olimpika, jer 40 odsto, iliti oko 18.000.000 evra, sleduje njegovom bivšem klubu, Mančester junajtedu.
Što se tiče samog fudbalera on je prošao još bolje. U stvari, prošao je toliko dobro da bi verovatno na prste obe ruke mogli da pobrojimo fudbalere koje bi mu dali ovoliku platu – 11.000.000 evra po sezoni! I ugovor na četiri godine. Sve skupa bi dakle cela ova operacija Kanarince mogla da košta neverovatnih 89.000.000 evra! Eto kolikim im fali ta titula.
Grinvud će postati ubedljivo najskulji igrač u istoriji Fenera, pošto je ta čast do sada pripadala Mateu Genduziju, koga su svojevremeno iz Lacija doveli za, sa ove distance, skromnih 28.000.000. Ubedljivo najskuplji igrač u istoriji prvenstva Turske, ujedno i jedini skuplji od Grinvuda, ostaće pomenuti Viktor Osimen sa cenom od 75.000.000 evra koliko je Galata dala Napoliju.