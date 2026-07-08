Ludo tursko leto! Fenerov odgovor na Osimena – Grinvud stiže u paketu od 90.000.000 evra

Ne tako davno ne bi se uopšte postavljalo pitanje da li je nekom atraktivnija Roma ili Fenerbahče, ali ta vremena su davno prošla. Italijani sada ozbiljno vode računa o svakom evrocentu, a kod Turaka – milioni lete na sve strane. Fener je isprva nudio 30.000.000 evra, Olimpik tražio 50.000.000 i na kraju svoje izgurao. Istina, Fenerbahče će fiksno da plati 45.000.000, a još 5.000.000 zavisiće od bonusa.

Neće baš sve da legne na račun Olimpika, jer 40 odsto, iliti oko 18.000.000 evra, sleduje njegovom bivšem klubu, Mančester junajtedu.

Što se tiče samog fudbalera on je prošao još bolje. U stvari, prošao je toliko dobro da bi verovatno na prste obe ruke mogli da pobrojimo fudbalere koje bi mu dali ovoliku platu – 11.000.000 evra po sezoni! I ugovor na četiri godine. Sve skupa bi dakle cela ova operacija Kanarince mogla da košta neverovatnih 89.000.000 evra! Eto kolikim im fali ta titula.

Grinvud će postati ubedljivo najskulji igrač u istoriji Fenera, pošto je ta čast do sada pripadala Mateu Genduziju, koga su svojevremeno iz Lacija doveli za, sa ove distance, skromnih 28.000.000. Ubedljivo najskuplji igrač u istoriji prvenstva Turske, ujedno i jedini skuplji od Grinvuda, ostaće pomenuti Viktor Osimen sa cenom od 75.000.000 evra koliko je Galata dala Napoliju.