Denver u poreskom paklu: Dvojica prave problem od 177.000.000 dolara

Nema prostora za vrdanje sada u Denveru. Jonas Valančijunas im više nije potreban i gledaju kako da ga se reše na najbezbolniji način. Trejdovanje litvanskog centra je maltene nemoguće jer niko ne želi da uzme veterana, koji u principu više ništa ne donosi na parketu. Spor je, šut mu je nestao spolja i sa poludistance, igra košarku praktično iz devedesetih što se tiče ofanzive, u odbrani ne može da se pohvali ni da je prosečan defanzivac i došlo je vreme da NBA ligu zameni Evropom. Pričalo se i pisalo da će u Žalgiris, delovalo je da je sve gotovo i samo je čekao da ga Denver pusti, tačnije da ga otpusti, ali moraće da mu plate garantovana 2.000.000 dolara ako ga otpuste do osmog jula. Sačuvali bi 8.000.000 dolara tim otkazom, čak bi mogli da razvuku ta 2.000.000 što moraju da mu plate na tri godine, međutim bi opet to napravilo problem u seleri kepu jer bi se vukli repovi i uticali bi na prostor za plate i drugi apron.

E sada se dolazi do glavnog problema - Pejton Votson. Sjajni krilni igrač traži 25.000.000 godišnje i želi da naplati dobru sezonu, posebno onaj mesec kada je nosio ekipu dok je Nikola Jokić bio povređen, pa čak i skupljao individualne nagrade. Tražen je na tržištu slobodnih igrača jer ima timova koji žele da ga plate, da mu daju taj četvorogodišnji ugovor vredan 100.000.000 dolara, a pominju se Los Anđeles Klipersi i Bruklin Netsi. Kako prenosi Sem Amik, jedan od najboljih i najpouzdanijih NBA insajdera, ako Denver odluči da izjednači tu ponudu i zadrži Votsona - a usput otpusti Valančijunasa - odoše preko seleri kepa u nedogled.

Tako bi morali da plaćaju neverovatnih 177.000.000 dolara poreza na luksuz za narednu sezonu, što je stvarno previše i prosto neverovatno. Najveći porez na luksuz koji je iko plaćao u istoriji NBA lige bili su Golden Stejt Voriorsi, kojima se na kraju to isplatilo marketinški samo jer su veliko tržište, ali nisu uradili ništa vredno pomena. Bilo je to u sezoni 2023/24, kada su hteli da nastave dinastiju sa Stefom Karijem, Drejmondom Grinom i Klejem Tompsonom. Uzalud su bacili tada novac misleći da će osvojiti titulu, ali su makar vratili kao što je rečeno sa marketinške strane i tu je ujedno bio i kraj dinastije.

Teško da Denver Nagetsi mogu da isplate taj silni novac na ovaj način, pa se razmišlja da se jednostavno otpusti Jonas Valančijunas i da se sa Votson odradi popularni 'sign and trade', gde bi mu dali tih 25.000.000 godišnje, a onda ga jednostavno poslali negde da se oslobode tih para iz seleri kepa, kako ne bi plaćali ogroman porez na luksuz.

Biće baš burno leto za Nagetse jer treba da donesu 'mali milion' odluka. Prvo ovo treba da reše, a posebno jer im rok za Valanču ističe sutra.