Bosna dovela selektora, Slovan s dobro poznatim licem kreće u jadransku avanturu
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Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 11:56
Dejan Jakara na klupi tima iz Bratislave
Timovi iz ABA lige nemaju aktivnosti na tržištu samo kada je reč o igračkom kadru. Pojedinim klubovima bio je goruće da reše pitanje šefa struke, a danas su trenere predstavili Bosna i Slovan.
Sarajlije su završile saradnju s Muhamedom Pašalićem, iako je Studentima doneo duplu krunu, a njegova zamena biće Dario Đerđa, saoštio je klub.
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Hrvatski stručnjak je tamošnjoj javnosti veoma dobro poznat. Reč je o strategu koji sedi na klupi reprezentacije Bosne i Hercegovine i s velikim uspehom predvodi naše komšije. Đerđa je najveća dostignuća pravio u Belgiji. Rođeni Zadranin je na klupi belgijskog Ostendea proveo čak 14 godina i za to vreme osvojio isto toliko nacionalnih šampionata. Prošlu godinu bio je deo u francuskog Limoža, radeći paralelno kao trener u klubu i selektor BiH, a sada ga očekuju novi izazovi.
Što se tiče Slovana, biće to pravo osveženje za ABA ligu. Klub iz Bratislave debitovaće u regionalnom karavanu, a ambicije, baš kao i tamošnji uslovi na vrhunskom su nivou. Slovan se rastao s Aramisom Naglićem i sada posle nekog vremena čekanja ima novog trenera, a reč je o Dejanu Jakari.
Slovenački stručnjak spada u red najtalentovanijih mladih trenera na ovim prostorima i posle dve sezone na klupi Krke na red je došao potpuno novi izazov. U Bratislavi su ga najavili kao stručnjaka koji je od početka bio primarna opcija slovačkog predstavnika u ABA ligi, a u njemu vide čoveka koji jako dobro poznaje regionalno takmičenje i to je jedan od razloga zašto su se opredelili baš za njega.