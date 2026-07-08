Bosna dovela selektora, Slovan s dobro poznatim licem kreće u jadransku avanturu

Hrvatski stručnjak je tamošnjoj javnosti veoma dobro poznat. Reč je o strategu koji sedi na klupi reprezentacije Bosne i Hercegovine i s velikim uspehom predvodi naše komšije. Đerđa je najveća dostignuća pravio u Belgiji. Rođeni Zadranin je na klupi belgijskog Ostendea proveo čak 14 godina i za to vreme osvojio isto toliko nacionalnih šampionata. Prošlu godinu bio je deo u francuskog Limoža, radeći paralelno kao trener u klubu i selektor BiH, a sada ga očekuju novi izazovi.

Što se tiče Slovana, biće to pravo osveženje za ABA ligu. Klub iz Bratislave debitovaće u regionalnom karavanu, a ambicije, baš kao i tamošnji uslovi na vrhunskom su nivou. Slovan se rastao s Aramisom Naglićem i sada posle nekog vremena čekanja ima novog trenera, a reč je o Dejanu Jakari.

Slovenački stručnjak spada u red najtalentovanijih mladih trenera na ovim prostorima i posle dve sezone na klupi Krke na red je došao potpuno novi izazov. U Bratislavi su ga najavili kao stručnjaka koji je od početka bio primarna opcija slovačkog predstavnika u ABA ligi, a u njemu vide čoveka koji jako dobro poznaje regionalno takmičenje i to je jedan od razloga zašto su se opredelili baš za njega.