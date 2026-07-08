Crveni orlovi su nova sila sa Kavkaza
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 12:31
Iberija počinje napad na Ligu šampiona u Talinu protiv estonskog prvaka Flore (18.00)
Sigurno ste se pitali otkud Iberija na Kavkazu, u Gruziji? Mladi klub iz bivše republike SSSR-a nova je snaga gruzijskog fudbala. Šampion je već dve godine uzastopno, a u i novom prvenstvu je lider. Ovaj klub je osnovan pre 27 godina, a bio je poznat kao Saburtalo, po istoimenom okrugu u Gruziji.
Iberija, koji ima nadimak Crveni orlovi, nosi naziv po vlasniku klubu, multinacionalnoj korporaciji Iberija biznis grupe na čijem je čelu Gruzin Tarijel Hečikašvili, koji je obavljao i dužnost ministra sporta i omladine u Vladi ove zemlje podno Kavkaza. Zbog slabog UEFA koeficijenta, šampion Gruzije kreće već od prve runde kvalifikacija za evropsku elitu, a rival je Flora iz Estonije. Prvi meč se igra u Talinu (18.00).
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Iberija ima ulogu favorita protiv zeleno-belih s Baltika, mada nije imala dobru uvertiru pred ovaj duel – poražena je prošle nedelje u finalu Superkupa Gruzije od Torpedo Kutaisija posle bolje izvođenja penala. Posle 90 minuta bilo je 2:2. Dok je Iberija lider u Gruziji, Flora je druga u prvenstvu u ovoj baltilčkoj zemlji i teško će odbraniti krunu jer ima čak 10 bodova manje od Levadije.
18.00: (2,95) Flora (3,405) Iberija (2,35)
Iberija se oslanja uglavnom na domaće igrače. Na kormilu je do prošlog meseca bio mladi stručnjak Guga Nergadze, koji ima samo 29 godina, ali ga je zamenio pre tri nedelje Ukrajinac Andrej Demčenko. Ove godine u šampionatu najefikasniji su sa po pet golova Amiran Džaganija i Jemali-Giorgi Đindžolava, dok su po četiri asistencije sakupili Giorgi Kutsija i Nikoloz Dadijani.
Od inostranih fudbalera tu su defanzivac Vahid Selimović koji ima pasoš Luksemburga, Moldavac Viktor Mudrak, Brazilci Lukas Kafe i Andrej, desni bek iz Obale Slonovače Armel Zauri, Nigerijac Ibrahim Alhasan i Ukrajinac Eldar Kulijev.
Oba tima su u takmičarskom ritmu, jer su šampionati Estonije i Gruzije u punom jeku. Dok je Iberija pre dve nedelje imala obaveze u Superkupu, Flora je dobila dva poslednja meča u domaćem šampionatu, i to derbi sa Levadijom sa 2:1 i protiv Kuresarea sa 3:0.
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LIGA ŠAMPIONA, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Ararat - Riga 2:0 (0:0)
/Oliveira 63, Franka Karlos 86/
Linkoln Red Imps - Inter Eskaldes 3:1 (2:1)
/Nano pen 16, Toledano 26, Alvares 66 - Ruthens ag 45+2/
Sabah - Nju Sejnts 2:0 (0:0)
/Simić 66, Paris 84/
Kauno Žalgiris - Drita 1:1 (1:0)
/Benhaib 24 - Krasnići 82/
Vardar - KuPS 0:2 (0:1)
/Magasa 45, Arma 49/
Florijana - Šamrok 2:0 (0:0)
/Murić 45+1, Dža 79/
Tre Fjori - Larn 0:1 (0:1)
/Lasti 45/
Borac Banjaluka - Levski 1:1 (1:0)
/Juričić pen 9 - Oko Fleks 55/
KI Klaksvik - Atert Bisen 2:1 (1:0)
/Ali 12, Kletskard 49 - Rodriges 57/
Vikingur Rejkjavik - Đer 1:0 (0:0)
/Hansen 90+2/
Sreda
17.00: (1,22) Kairat Almati (6,50) Sutjeska (13,0)
18.00: (2,95) Flora (3,405) Iberija (2,35)
19.00: (2,30) Petroklub (3,15) Egnatija (3,05)
19.00: (4,10) ML Vitepsk (3,35) Univerzitatea Krajova (1,85)
*** kvote su podložne promenama