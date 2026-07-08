Crveni orlovi su nova sila sa Kavkaza

Sigurno ste se pitali otkud Iberija na Kavkazu, u Gruziji? Mladi klub iz bivše republike SSSR-a nova je snaga gruzijskog fudbala. Šampion je već dve godine uzastopno, a u i novom prvenstvu je lider. Ovaj klub je osnovan pre 27 godina, a bio je poznat kao Saburtalo, po istoimenom okrugu u Gruziji.

Iberija, koji ima nadimak Crveni orlovi, nosi naziv po vlasniku klubu, multinacionalnoj korporaciji Iberija biznis grupe na čijem je čelu Gruzin Tarijel Hečikašvili, koji je obavljao i dužnost ministra sporta i omladine u Vladi ove zemlje podno Kavkaza. Zbog slabog UEFA koeficijenta, šampion Gruzije kreće već od prve runde kvalifikacija za evropsku elitu, a rival je Flora iz Estonije. Prvi meč se igra u Talinu (18.00).