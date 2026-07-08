Dinamo dreši kesu - Livakoviću 6.500.000 evra neto

Ipak, kako navode hrvatske kolege, iskusni čuvar mreže prednost daje Zagrepčanima, a to nije mala stvar u celoj priči. Lični uslovi maltene su dogovoreni, pa sada ostaje samo da se dva kluba međusobno sporazumeju oko visine obeštećenja.

"Dinamo je Dominiku Livakoviću pripremio petogodišnji ugovor po kojem bi on bio najplaćeniji čovek u svlačionici. Radi se o svoti od 1.300.000 evra neto, što bi uz bonuse moglo dodatno da naraste", piše Germanijak. "Livaković bi tako karijeru možda i završio u Dinamu. Pregovori s Fenerbahčeom su u toku, turski mediji javljaju da ni dogovor nije daleko, te da bi Modri mogli da plate oko 4.000.000 evra s bonusima".

Nije lako izračunati da bi eventualni otkup Livakovića koštao hrvatskog šampiona preko 10.000.000 evra, jer samo na petogodišnji ugovor otpada 6.500.000 evra...

Logično, za ovakvu 'egzibiciju' potrebno je obezebditi novac od prodaje, a odlasku je trenutno najbliži toliko puta pominjani Španac Serđi Domingez (21).