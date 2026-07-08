Feliks: Novak je najbolji u momentima odluke, zna kako da vam neutrališe igru
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 12:54
Kanađanin priznao da je Đoković bio bolji u momentima odluke
Feliks Ože-Alijasim je uradio bukvalno sve što je mogao, ali nije uspeo da ostvari najveću pobedu na Vimbldonu.
Novak Đoković je izašao kao pobednik posle fantastičnih pet sati i 15 minuta igre. Kanađanin tako nije uspeo da se domogne još jednog grend slem polufinala i ostaju mu samo ona sa US Openu 2021. i 2025. godine.
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Poraz mu je očigledno teško pao, ali je ipak izneo niz komplimenata na račun igre sedmostrukog šampiona turnira.
"Bila je to neviđena bitka sa legendom našeg sporta. Tako je kako je, vrlo mi je teško. Desilo mi se u četvrtfinalu Rolan Garosa, sad ovde. Imao sam prilika u karijeri kada ti tesni mečevi nisu išli u moju korist. Moram da vidim šta mogu da popravim za sledeći put. Mogu da budem ponosan, idemo dalje", kaže Feliks.
I pored toga što je odigrao odličan meč, treći nosilac turnira nije bio zadovoljan pojedinim segmentima igre.
"Imao sam samopouzdanja, nije tu bio problem. Posle 1:1 u setovima izgubio sam pomalo fokus u trećem setu posle dva i po sata jake koncentracije. U četvrtom setu, imao sam sreće da se vratim, i on je imao mali pad i to mi je dalo priliku. Na kraju, opet je pokazao da igra najbolje kada je najvažnije. Bio je bolji od mene u tim momentima odluke", priznao je Ože-Alijasim.
I on je pokušao da odgovori na pitanje šta je tajna Novakovog uspeha u ovim godinama.
"To je stvar stila igre. Konstantniji je i bolji je pod pritiskom od mene. Njegov servis je verovatno jedan od najboljih, a sa tim reternom svi znamo šta čini. Na svaki drugi servis tera vas da odigrate udarac više i uvek uzvraća duboko. Videli smo to godinama unazad, ali i dalje je impresivno što je u stanju to da radi iznova", dodao je Feliks.
Kaže da je za njega ovo ipak dragocena lekcija.
"Gledao sam bezbroj Novakovih mečeva godinama unazad. Čak i kad nije delovao najbolje, kao u tom finalu sa Rodžerom 2019. godine, uvek daje taj utisak da u taj-brejkovima i ključnim trenucima servira dobro i tera vas na dodatni udarac. Drži vas u poziciji gde ne možete da ga napadnete, neutrališe vam igru i čeka na vašu grešku. Po prirodi sam ofanzivniji igrač, ali moraću da naučim kad da napadnem i kada da budem rezervisaniji", zaključio je Ože-Alijasim.
Đoković će u 15. polufinalu na Vimbldonu u petak igrati protiv branioca titule, Italijana Janika Sinera.
VIMBLDON, ČETVRTFINALE
Sreda
15.10: (1,80) Fric (2,00) Zverev
15.40: (1,35) Koboli (3,20) Feri
Polufinale
Petak
*** kvote su podložne promenama