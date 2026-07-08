Feliks: Novak je najbolji u momentima odluke, zna kako da vam neutrališe igru

Poraz mu je očigledno teško pao, ali je ipak izneo niz komplimenata na račun igre sedmostrukog šampiona turnira.

"Bila je to neviđena bitka sa legendom našeg sporta. Tako je kako je, vrlo mi je teško. Desilo mi se u četvrtfinalu Rolan Garosa, sad ovde. Imao sam prilika u karijeri kada ti tesni mečevi nisu išli u moju korist. Moram da vidim šta mogu da popravim za sledeći put. Mogu da budem ponosan, idemo dalje", kaže Feliks.

(1,30) Siner (4,00) Đoković

I pored toga što je odigrao odličan meč, treći nosilac turnira nije bio zadovoljan pojedinim segmentima igre.

"Imao sam samopouzdanja, nije tu bio problem. Posle 1:1 u setovima izgubio sam pomalo fokus u trećem setu posle dva i po sata jake koncentracije. U četvrtom setu, imao sam sreće da se vratim, i on je imao mali pad i to mi je dalo priliku. Na kraju, opet je pokazao da igra najbolje kada je najvažnije. Bio je bolji od mene u tim momentima odluke", priznao je Ože-Alijasim.