PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): „Crta“ se polufinale Engleska - Argentina
Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 11:36
Pročitajte nekoliko predloga za 11. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Norvežani su osvojili simpatije celog sveta i znamo da bi mnogi voleli da Vikinzi „preveslaju“ i Engleze. Da se razumemo, to nije nerealno, posebno kada se u obzir uzmu problemi koje Tomas Tuhel ima sa povredama, Međutim, naša preporuka ipak je dvojka, ali ako sumnjate tu je GG.
Konačan ishod
Na papiru Argentinci nisu imali težak posao, no, namučili su se i protiv selekcije Zelenortskih Ostrva i protiv Egipćana. Ni Švajcarci nisu lako došli do ove faze, ali realno su slabiji nego branilac titule šampiona sveta. Kec je naša preporuka, a golove je bolje da obiđete.
Konačan ishod
U poslednjih desetak godina dvojke su na njihovom okršajima uglavnom dolazile na prijateljskim mečevima. Ni sada ne očekujemo pobedu gostiju (kec i 1X su preporuke koje vredi uzeti u obzir), delom zato što je Volerenga neubedljiva na strani, delom jer je Tromse nezgodan.
Konačan ishod
Branilac titule daleko je od prvog mesta na tabeli. Domaći ne gube baš lako, ali skloni su nerešenim rezultatima i u ovaj susret ulaze sa tri vezana prvenstvena remija. AIK ima bod manje od protivnika i sve je na ovom meču realno. Možda bi trebalo da pokušate sa KIXVPPX.
Mozzart šansa
Dok čitate ove redove, svaki Norvežanin na planeti gleda ka Majamiju i utakmici četvrtfinala SP protiv Engleske. Međutim, ne znači da Vikinzi neće posvetiti pažnju nastavku domaćeg šampionata. Ovde očekujemo dvojku i efikasnu partiju. Kvota na ishod je prilično primamljiva.
Konačan ishod
U pitanju je jedan od gradskih derbija Geteborga. Mada ne donosi toliku tenziju kao njihovi okršaji sa IFK-om i GAIS-om verujemo da će da bude neizvestan jer domaći, koji su na dnu nemaju šta da izgube. Mi očekujemo dvojku i golove na obe strane. Pokušajte sa kombinacijom.
Mozzart kombinazzije
Dambarton je prošlu sezonu okončao malo iznad pozicije koja vodi u doigravanje za opstanak u Ligi dva. S druge strane terena je tim koji je kroz plej-of zadržao mesto u eliti. Jasno je da su gosti na znatno višem nivou i dvojka je sigurna, a naš predlog je da gađate DP 2-2.
Dupla pobeda
Golvej je malo iznad opasne zone. Slajgo je do juče „delio fenjer“ sa Voterfordom (koji sad ima bod više). I jedni i drugi imaju mnoštvo motiva za borbu, ali je pitanje imaju li i kvaliteta. Domaći su slavili u maju, međutim, protivnik uglavnom ume sa njima. Bolje ih preskočite.
Konačan ishod