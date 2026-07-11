Entoni Gordon (Engleska)
Entoni Gordon (Engleska)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): „Crta“ se polufinale Engleska - Argentina

Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 11:36

Pročitajte nekoliko predloga za 11. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Vredi probati
SVETSKO PRVENSTVO | 23:00
Norway - England
ID: 9842049

Norvežani su osvojili simpatije celog sveta i znamo da bi mnogi voleli da Vikinzi „preveslaju“ i Engleze. Da se razumemo, to nije nerealno, posebno kada se u obzir uzmu problemi koje Tomas Tuhel ima sa povredama, Međutim, naša preporuka ipak je dvojka, ali ako sumnjate tu je GG.

Konačan ishod

Tip: 2 (2)
Fiksevi dana
SVETSKO PRVENSTVO | 03:00
Argentina - Switzerland
ID: 9842304

Na papiru Argentinci nisu imali težak posao, no, namučili su se i protiv selekcije Zelenortskih Ostrva i protiv Egipćana. Ni Švajcarci nisu lako došli do ove faze, ali realno su slabiji nego branilac titule šampiona sveta. Kec je naša preporuka, a golove je bolje da obiđete.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.77)
Fiksevi dana
NORVEŠKA 1 | 18:00
Tromso - Valerenga
ID: 9842307

U poslednjih desetak godina dvojke su na njihovom okršajima uglavnom dolazile na prijateljskim mečevima. Ni sada ne očekujemo pobedu gostiju (kec i 1X su preporuke koje vredi uzeti u obzir), delom zato što je Volerenga neubedljiva na strani, delom jer je Tromse nezgodan.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.8)
Fiksevi dana
ŠVEDSKA 1 | 15:00
Mjallby - AIK
ID: 9842321

Branilac titule daleko je od prvog mesta na tabeli. Domaći ne gube baš lako, ali skloni su nerešenim rezultatima i u ovaj susret ulaze sa tri vezana prvenstvena remija. AIK ima bod manje od protivnika i sve je na ovom meču realno. Možda bi trebalo da pokušate sa KIXVPPX.

Mozzart šansa

Tip: kiXVppX (1.8)
Vredi probati
NORVEŠKA 1 | 16:00
Aalesund - Molde
ID: 9842340

Dok čitate ove redove, svaki Norvežanin na planeti gleda ka Majamiju i utakmici četvrtfinala SP protiv Engleske. Međutim, ne znači da Vikinzi neće posvetiti pažnju nastavku domaćeg šampionata. Ovde očekujemo dvojku i efikasnu partiju. Kvota na ishod je prilično primamljiva.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.15)
Vredi probati
ŠVEDSKA 1 | 17:30
Orgryte - Hacken
ID: 9842389

U pitanju je jedan od gradskih derbija Geteborga. Mada ne donosi toliku tenziju kao njihovi okršaji sa IFK-om i GAIS-om verujemo da će da bude neizvestan jer domaći, koji su na dnu nemaju šta da izgube. Mi očekujemo dvojku i golove na obe strane. Pokušajte sa kombinacijom.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&gg (2.65)
Fiksevi dana
ŠKOTSKA - LIGA KUP | 16:00
Dumbarton - St.Mirren
ID: 9842248

Dambarton je prošlu sezonu okončao malo iznad pozicije koja vodi u doigravanje za opstanak u Ligi dva. S druge strane terena je tim koji je kroz plej-of zadržao mesto u eliti. Jasno je da su gosti na znatno višem nivou i dvojka je sigurna, a naš predlog je da gađate DP 2-2.

Dupla pobeda

Tip: 2-2 (1.9)
Za izbegavanje
REP. IRSKA 1 | 18:00
Galway - Sligo
ID: 9842301

Golvej je malo iznad opasne zone. Slajgo je do juče „delio fenjer“ sa Voterfordom (koji sad ima bod više). I jedni i drugi imaju mnoštvo motiva za borbu, ali je pitanje imaju li i kvaliteta. Domaći su slavili u maju, međutim, protivnik uglavnom ume sa njima. Bolje ih preskočite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.75)

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