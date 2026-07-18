Džud Belingem (Engleska) i Kilijan Embape (Francuska)
Džud Belingem (Engleska) i Kilijan Embape (Francuska)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Mora da bude golova u duelu neutešnih

Vreme čitanja: 1min | sub. 18.07.26. | 11:32

Pročitajte nekoliko predloga za 18. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Za izbegavanje
ELITNE PRIJATELJSKE | 20:30
Braga - Celta
ID: 9854532

Braga će sledeće sedmice da svrati u naše krajeve kako bi odigrala prvu utakmicu kvalifikacija za LK protiv pančevačkog Železničara. Ovo joj je poslednja provera i verujemo da će Karlos Visens malo da čuva svoje igrače. To ne znači dvojku, nego da je bolje da ih izbegnete.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.95)
Fiksevi dana
SVETSKO PRVENSTVO | 23:00
France - England
ID: 9851784

Selekcije Francuske i Engleske bile su među glavnim kandidatima za osvajanje SP, ali, budimo realni - isto važi i za Španiju i Argentinu. Dakle, učesnici ovog duela ne bi trebalo da se osećaju loše, mada smo sigurni da im nije prijatno što se bore za treće mesto. Gađajte GG.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.4)
Fiksevi dana
SRBIJA 1 MozzartBet Superliga | 20:00
Zemun - Partizan
ID: 9851809

Crno-beli imaju novog trenera - legendu kluba Sašu Ilića. Na njegovim plećima je težak teret; prvo od Partizanovih iskušenja je gostovanje novajliji Zemunu, a zatim sledi start u Evropi protiv UNE Štrasen iz Luksemburga. Utakmica se igra u Ubu i dvojka je jedina preporuka.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.5)
Fiksevi dana
NORVEŠKA 1 | 16:00
Lillestrom - Kfum
ID: 9851817

Posle jedne sezone u drugom rangu norveškog ligaškog sistema Lilestrem se vratio u elitu i zasad pruža veoma zapažene partije. KFUM se nalazi u zoni ispadanja, zbog čega je ovo par sa kojim ne bi trebalo da imate previše problema, a kvota na pobedu domaćeg tima nije loša.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.7)
Fiksevi dana
NORVEŠKA 1 | 18:00
Viking - Sandefjord
ID: 9851828

Branilac titule zaostaje za liderom jedan bod, međutim, odigrao je tri meča manje i njegovi navijači još nemaju razloga za brigu pošto je doživeo samo dva poraza. Protiv Sandefjorda vezao je šest pobeda, a sada mu se smeši i sedma. Kvotu pojačajte kombinacijom sa puno pogodaka.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.27)
Vredi probati
RUSIJA - SUPER KUP | 18:30
Zenit - Spartak Moscow
ID: 9852150

Zenit je morao da se pošteno pomuči kako bi osvojio dvanaestu titulu šampiona. Ni Spartaku nije bilo lako da trijumfuje u Kupu (zanimljivo je da je i jednima i drugima najveći rival bio Krasnodar). Teren je neutralan, a kvota na Zenit, koji je favorit je veoma primamljiva.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.25)
Vredi probati
NORVEŠKA 1 | 14:00
Ham Kam - Tromso
ID: 9851782

Tromse će za nekoliko dana dočekati češki Hradec Kralove u duelu u kojem su na njegovoj strani međunarodno iskustvo, ali i činjenica da je u takmičarskom ritmu. Bilo bi dobro da sada pobedi. Mada je Ham-Kam nezgodan savetujemo vam dvojku, ali ako sumnjate gađajte KIXVPPX.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.1)
Vredi probati
RUMUNIJA 1 | 20:15
CS Universitatea - UTA Arad
ID: 9851850

Domaći su osvojili petu titulu u istoriji, prvu još od 1991. Pritom su se za njenu odbranu dodatno pojačali, a već su u takmičarskoj formi jer em su osvojili Superkup, em su počeli kvalifikacije u Ligi šampiona. Kec nema alternativu, ali bismo pokušali sa duplom pobedom.

Dupla pobeda

Tip: 1-1 (3.2)

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