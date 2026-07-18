PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Mora da bude golova u duelu neutešnih
Vreme čitanja: 1min | sub. 18.07.26. | 11:32
Pročitajte nekoliko predloga za 18. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Braga će sledeće sedmice da svrati u naše krajeve kako bi odigrala prvu utakmicu kvalifikacija za LK protiv pančevačkog Železničara. Ovo joj je poslednja provera i verujemo da će Karlos Visens malo da čuva svoje igrače. To ne znači dvojku, nego da je bolje da ih izbegnete.
Konačan ishod
Selekcije Francuske i Engleske bile su među glavnim kandidatima za osvajanje SP, ali, budimo realni - isto važi i za Španiju i Argentinu. Dakle, učesnici ovog duela ne bi trebalo da se osećaju loše, mada smo sigurni da im nije prijatno što se bore za treće mesto. Gađajte GG.
Oba tima daju gol
Crno-beli imaju novog trenera - legendu kluba Sašu Ilića. Na njegovim plećima je težak teret; prvo od Partizanovih iskušenja je gostovanje novajliji Zemunu, a zatim sledi start u Evropi protiv UNE Štrasen iz Luksemburga. Utakmica se igra u Ubu i dvojka je jedina preporuka.
Konačan ishod
Posle jedne sezone u drugom rangu norveškog ligaškog sistema Lilestrem se vratio u elitu i zasad pruža veoma zapažene partije. KFUM se nalazi u zoni ispadanja, zbog čega je ovo par sa kojim ne bi trebalo da imate previše problema, a kvota na pobedu domaćeg tima nije loša.
Konačan ishod
Branilac titule zaostaje za liderom jedan bod, međutim, odigrao je tri meča manje i njegovi navijači još nemaju razloga za brigu pošto je doživeo samo dva poraza. Protiv Sandefjorda vezao je šest pobeda, a sada mu se smeši i sedma. Kvotu pojačajte kombinacijom sa puno pogodaka.
Konačan ishod
Zenit je morao da se pošteno pomuči kako bi osvojio dvanaestu titulu šampiona. Ni Spartaku nije bilo lako da trijumfuje u Kupu (zanimljivo je da je i jednima i drugima najveći rival bio Krasnodar). Teren je neutralan, a kvota na Zenit, koji je favorit je veoma primamljiva.
Konačan ishod
Tromse će za nekoliko dana dočekati češki Hradec Kralove u duelu u kojem su na njegovoj strani međunarodno iskustvo, ali i činjenica da je u takmičarskom ritmu. Bilo bi dobro da sada pobedi. Mada je Ham-Kam nezgodan savetujemo vam dvojku, ali ako sumnjate gađajte KIXVPPX.
Konačan ishod
Domaći su osvojili petu titulu u istoriji, prvu još od 1991. Pritom su se za njenu odbranu dodatno pojačali, a već su u takmičarskoj formi jer em su osvojili Superkup, em su počeli kvalifikacije u Ligi šampiona. Kec nema alternativu, ali bismo pokušali sa duplom pobedom.
Dupla pobeda