PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Častan oproštaj slomljenih Srca

Vreme čitanja: 1min | uto. 28.07.26. | 11:39
Pročitajte nekoliko predloga za 28. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
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Za razliku od švedskog prvenstva, u kojem mu ne “cvetaju ruže” Mjelbi je na dobrom putu da se nađe u trećem krugu kvalifikacija pošto Gibraltarci nemaju kapacitet za iznenađenja epskih razmera. Ako nemate hrabrosti da gađate dvojku, a ona je naš izbor opredelite se za GG3+.
Konačan ishod
Dinamo je mogao da u Zagreb odnese i bolji, ali i lošiji rezultat nego što je 1:1 - trebalo mu je vremena da se navikne na veštačku podlogu - mada je ostavio dobar utisak za prvi takmičarski meč u sezoni. Tun je solidan, ali to je nedovoljno za domaće. Kec stiže uz 2-4 gola.
Konačan ishod
Ove ekipe odigrale su prošle sedmice najzanimljiviji od svih prvih mečeva u kojem je Celje gubilo, pa dva puta vodilo, ali su uporni Albanci ipak nagrađeni vrlo zasluženim remijem (3:3). Grofovima neće biti lako ni na domaćem “posedu”, ali ipak verujemo u keca (kao i u GG).
Konačan ishod
Dve krupne greške skupo su koštale Šemrok na Republičkom stadionu u Jerevanu, koji kao da je uklet za irske klubove i selekcije. Roversi ipak nisu prežaljeni s obzirom na to da rival nije kvalitetniji od njih, pa hrabro gađajte keca ili čak i kombinaciju 1&3+ ili prelaz 1-1.
Konačan ishod
Nekadašnje krilo Crvene zvezde i Vojvodine Veljko Simić ponovo je bio Sabahov džoker, ali Azerbejdžanci samo sticajem okolnosti nisu ostvarili ubedljiviju pobedu nego što je 1:0. Uvereni smo da će u revanšu da se prikažu u još boljem svetlu, pa birajte između dvojke i 2&2+.
Konačan ishod
Posle poraza od 4:0 jasno je da će Liga šampiona ostati nedosanjani san za edinburška Srca, koja u Gracu uopšte nisu ličila ne ekipu koja je proletos izgubila titulu u poslednjem kolu škotske Premijer lige. Ponos će ih naterati da se časno oproste, pa razmotrite KMB 1X&3+.
Mozzart kombinazzije
Apolon je pre nedelju dana u Goriju zabeležio pobedu koja mu garantuje plasman u narednu rundu (4:0), ali ne očekujemo da se opusti u revanšu pred svojim navijačima. Naprotiv, ubeđeni smo da će da ih počasti još jednom sjajnom partijom, a naš savet je dupla pobeda domaćih.
Dupla pobeda
I jedni i drugi već su odigrali nekoliko pripremnih utakmica i na njima su zabeležili polovične učinke - Aston Vila ima pobedu i poraz, a Sosijedad od sva tri ishoda po jedan. Jasno je da bi prednost trebalo da pripadne osvajaču LE, no, u ovoj fazi sve je moguće te ih obiđite.
Konačan ishod