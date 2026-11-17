PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Norveška pada u Kopenhagenu
Vreme čitanja: 1min | uto. 17.11.26. | 11:17
Pročitajte nekoliko predloga za 17. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju.
Ovo je par čiji međusobni dueli poslednjih decenija ne nagoveštavaju golove (u septembru u Tbilisiju bilo je 0:0). Kvalitet je na strani Ukrajinaca, koji nikada nisu izgubili od ovog protivnika i koji će pokušati da malo poprave utisak posle tri vezana poraza. Predlažemo keca.
Konačan ishod
Njihova poslednja zajednička utakmica završena je bez pogodaka, a i sada teško da će doći više od dva s obzirom na važnost meča. Naime, iako su osigurali prva dva mesta pobednik "odnosi sve", dok će onaj drugi morati u baraž. Čini nam se da je najpametnije da ih preskočite.
Konačan ishod
Poslednje obaveze Portugalaca ostale su u senci nesporazuma između Kristijana Ronalda i Žorža Žezusa. Taman kada se činilo da se bura smirila gosti su doživeli ubedljiv poraz od Danaca na svom terenu. No, bez obzira na to obezbedili su plasman u četvrtfinale, a vi probajte GG. Ako na bilo kojoj strani padne gol do 10. minuta Mozzart RELAX vam zaokružuje prolaz.
Oba tima daju gol
Utakmica, još jedna u Mozzart RELAX ponudi, igra se u Mađarskoj. Austrijanci nemaju poraz i osigurali su promociju, Izraelci nemaju pobedu. Čini se da nema potrebe da previše razmišljate jer bi sve osim dvojke bilo iznenađenje. Njihovi okršaji obično obiluju golovima na obe strane, pa razmotrite i kombinaciju.
Konačan ishod
U pitanju je okršaj za prvo mesto na tabeli i prolazak u treću rundu kvalifikacija, a samo ta pozicija vodi dalje. I jedni i drugi bili su veoma efikasni u prva dva kola, a iako je Crna Gora nominalni domaćin, činjenica da se meč igra u Pančevu najavljuje pobedu Srbije.
Konačan ishod
Komšijski derbi odlučuje o tome ko će da se pridruži Portugalcima. Norvežani su tokom poslednjih godina postali sila koja ume da sruši skoro svakog, međutim, na strani i dalje „klecaju“. Kada se tome doda sjajno izdanje Danaca u Bragi jasno je zašto vam sugerišemo keca.
Konačan ishod
Najslabije pozicije u obe ekipe su golmani, što zbog manjka kvaliteta (Švedska), što zbog nedostatka međunarodnog iskustva (Poljska). Šveđani su osigurali promociju i mogu da se opuste, dok Poljaci pokušavaju da izbegnu ispadanje. Rizikujte s kecom ili golovima na obe strane.
Konačan ishod
Uoči novembarskih utakmica Lige B Lige nacija jedino je Makedonija imala lošiji učinak od Rumunije. Bosna i Hercegovina se plasirala u kvalifikacije za promociju, a za to delom može da zahvali rivalu koji je u subotu savladao Poljsku. Ako sumnjate u keca, koji vam uz Mozzart RELAX brže dolazi, opredelite se za 2-3.
Konačan ishod