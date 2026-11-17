Institut iz Nojšatela, koji se često uzima kao validan parametar, koristio je podatke SkillCornera i računao koji je udeo ukupne distance koju fudbaleri pretrče brzinom većom od 20 kilometara na sat, u trenucima kad njihov tim nema loptu.

Takav način igre prepoznat je i van granica naše države, pošto je CIES fudbalska opservatorija svrstala Kragujevčane u vrh liste klubova iz 49 najviših rangova takmičenja u svetu, kad se kao parametar uzme intenzitet igre bez lopte.

U tom segmentu očekivano dominira Barselona, kojoj pomenuti stil i brzina odluke omogućavaju da u razmaku od samo nekoliko sekundi po izgubljenoj lopti vrati posed, zatim slede praška Sparta, Njujork Red Bul, Brajton i Kolorado Rapids, a na sjajnom šestom mestu je Radnički.

Tim sa „Čika Dače“ beleži vrednost od 12,71 odsto, što je impresivno visoka pozicija koja ilustruje kako Dudić želi da igra kad nema posed. Na primer, Radnički je iza sebe ostavio Liverpul sa 12,67 odsto.

Iza Crvenih sa Enfilda su Visel Kobe, belgijski Rojal Antverp i holandski PSV. U baš finom društvu se našao Radnički.

Naravno, ovo ne znači da je od navedenih timova bolji i kvalitetniji, nego da u tom parametru beleži bolje vrednosti, odnosno da je u trčanju bez lopte izvanredan. Na svetskom nivou.

Sve zaslugom Feđe Dudića, koji je u junu seo drugi put na klupu Radničkog, s kojim je u dve vezane sezone dvaput izborio mesto u Evropi.