Ćaviju ovo nije prva trenerska petarda: U šoku sam, nismo igrali fudbal
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 10:22
"Igrači moraju da promene način razmišljanja", naglašava selektor Holandije posle debakla u Berlinu
Kao igrač koji je do veteranskih dana nastupao samo za Barselonu, Ćavi Ernandez nije često gubio utakmice. Čak i kada bi poražen napustio teren, retko se dešavalo da to bude nekim baš ubedljivim rezultatom. Ali, kao trener, nekadašnji vezista već nekoliko puta za dosadašnjih sedam godina u toj ulozi, susreo se sa bolnim porazima. Poslednji, sinoć u Berlinu, spada među najteže...
Holandija je na megdan Nemačkoj otputovala posle ogromnih 7:0 protiv Grčke, kao lider grupe u kojoj je bila i Srbija. Delovalo je da su Ćavijevi izabranici uspeli da uhvate ritam sa novim selektorom posle nekoliko napetih mečeva (do 1:1 protiv Nemačke stigli su u nadoknadi, protiv Srbije u Ajndhovenu jedva sačuvali 2:1, protiv Grčke u Solunu takođe jedva stigli do 2:2). Ipak, sačekao ih je hladan tuš od ekipe Jirgena Klopa.
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Lale su svakako prošle u četvrtfinale Lige nacija, zahvaljujući boljem međusobnom učinku u mečevima sa Grčkom, koja je poput vodeća dva rivala sakupila 11 bodova, ali će tamo s gorkim ukusom posle sinoćnjeg debakla.
Nije ovo prva petarda koja je odjeknula Ćaviju kao treneru, gubio je sa katarskim Al Sadom 0:5, 2:6, 1:5, čak i u nizu 1:5, 2:4, 1:4, iz perioda kada je vodio Barselonu sigurno ga još peče 0:4 i 1:4 protiv Real Madrida u polufinalu Kupa kralja i španskom Superkupu, bilo je i 1:4 protiv Pari Sen Žermena u četvrtfinalu Lige šampiona, 2:4 protiv Đirone, 3:5 protiv Viljareala...
Posle berlinske kapitulacije, nije nekadašnji majstor sa loptom štedeo holandske reprezentativce.
"U šoku sam. Veoma razočaran i tužan. Nismo igrali fudbal, nedostajao nam je duh i ne razumem to, ne mogu da prihvatim ovakvo izdanje. Odigali smo loše, previše lako smo primali golove, ostavljali previše prostora protivniku... Takve stvari ne smeju da nam se dešavaju. Trudimo se da izgradimo nešto novo, ali mentalitet mora da se promeni. Vrednosti na terenu moraju da se podignu na viši nivo. Potrebni su nam igrači sa čvrstim karakterom. Igrači moraju da promene način razmišljanja. Situacija je teška, ali izvući ćemo pouke iz ove utakmice. U petak smo odigrali istorijsku utakmicu protiv Grčke, bila je to dobra partija, a sada - potpuna suprotnost. Razgovarao sam već sa igračima, pokušao sam da shvatim šta se dogodilo", u dahu je govorio Ćavi posle prvog poraza kao selektor Holandije.
S obzirom na drugo mesto u grupi, Holandija će u četvrtfinalu igrati verovatno protiv Portugalije, ali među potencijalnim rivalima su još Francuska i Engleska. Ti mečevi su krajem marta, tako da će imati Ćavi dovoljno vremena da razgovara sa svojim igračima i pokuša da dobije pozitivnu reakciju na dešavanja u Berlinu.
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