Kao igrač koji je do veteranskih dana nastupao samo za Barselonu, Ćavi Ernandez nije često gubio utakmice. Čak i kada bi poražen napustio teren, retko se dešavalo da to bude nekim baš ubedljivim rezultatom. Ali, kao trener, nekadašnji vezista već nekoliko puta za dosadašnjih sedam godina u toj ulozi, susreo se sa bolnim porazima. Poslednji, sinoć u Berlinu, spada među najteže...

Holandija je na megdan Nemačkoj otputovala posle ogromnih 7:0 protiv Grčke, kao lider grupe u kojoj je bila i Srbija. Delovalo je da su Ćavijevi izabranici uspeli da uhvate ritam sa novim selektorom posle nekoliko napetih mečeva (do 1:1 protiv Nemačke stigli su u nadoknadi, protiv Srbije u Ajndhovenu jedva sačuvali 2:1, protiv Grčke u Solunu takođe jedva stigli do 2:2). Ipak, sačekao ih je hladan tuš od ekipe Jirgena Klopa.