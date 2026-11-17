Destruktivno, peku oči: Na gol Srbije šutnuto 132 puta?! U vrhu po nedisciplini, na dnu po posedu
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 11:09
Nemoćni i bezopasni u Ligi nacija…
Može da se traži nešto pozitivno, da se čeprka po statističkim podacima, međutim, slaba vajda, tako nešto teško se može naći. Jer kroz ceo ciklus Lige nacija, osim tokom kratkih vremenskih intervala, pekle su oči od destrukcije. Neretko bezidejno, često poražavajuće, nekada i ponižavajuće.
Nemoćna i bezidejna bila je Srbija u Ligi nacija, nije uzela nijedan bod i automatski se iz A u B diviziju nije spustila samo zato što je bilo i gorih. U ostalim grupama. Ići će u baraž i kakav ishod da bude, neće se tako lako isprati gorčina…
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Ima je zbog utiska, celokupne predstave, a sve potkrepljuju statistički parametri.
Srbija niti na jednoj od šest utakmica nije sačuvala mrežu, zbirno je primila 12 golova, što još i nije previše kada se pogleda koliko šansi su protivnici stvarali. Nemci, Holanđani i Grci su u okvir gola sastava koji predvodi Veljko Paunović tukli 40 puta, a sve skupa su šutnuli čak 132 puta?!
Najviše nemački fudbaleri u Minhenu - opalili su u 30 navrata i postigli dva gola. Tada je Srbija imala jedan jedini šut i xG 0,01.
Samo na toj utakmici na Alijanc areni su Nemci uputili 30 udaraca, a Srbija za šest tek 40. Kada se sve sabere, spram tri rivala, ukupno 3,3 manje. Još i nekako da se svari što nije mogla da se nosi sa njima ili što je gubila od Holandije, ali statistika je znatno slabija i kada se pravi komparacija sa Grcima.
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Na šest utakmica Orlovi su 19 puta šutnuli u okvir gola protivnika, stvorila je ukupno 43 šanse, a Grci, primera radi, imali su 74 prilike. Istina, imali su i slabiju realizaciju, ali i daleko bolji učinak u Ligi nacija. Nije za poređenje, a i, uostalom, dobili su Srbiju dva puta.
Čisto kao dodatak: Holandija je kreirala 111 prilika, Nemačka devet više. Idemo dalje…
Problem je i disciplina. Sakupljeno je 17 žutih kartona, što je najviše u A diviziji Lige nacija (Turci i Portugalci imaju 16, sastav Žorža Žezusa večeras može da izbijen na prvo mesto). Tu su i dva crvena, tri imaju Norvežani i Česi.
Dakle, pri vrhu po nedisciplini, a pri dnu kada je posed u pitanju. Srbija je samo 38 odsto vremena držala loptu u nogama i u rangu je sa Češkom. Niko više nije pao ispod 40 odsto.
Kada se sve sagleda, poprilično zabrinjavajuće.