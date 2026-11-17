Srbija niti na jednoj od šest utakmica nije sačuvala mrežu, zbirno je primila 12 golova, što još i nije previše kada se pogleda koliko šansi su protivnici stvarali. Nemci, Holanđani i Grci su u okvir gola sastava koji predvodi Veljko Paunović tukli 40 puta, a sve skupa su šutnuli čak 132 puta?!

Najviše nemački fudbaleri u Minhenu - opalili su u 30 navrata i postigli dva gola. Tada je Srbija imala jedan jedini šut i xG 0,01.

Samo na toj utakmici na Alijanc areni su Nemci uputili 30 udaraca, a Srbija za šest tek 40. Kada se sve sabere, spram tri rivala, ukupno 3,3 manje. Još i nekako da se svari što nije mogla da se nosi sa njima ili što je gubila od Holandije, ali statistika je znatno slabija i kada se pravi komparacija sa Grcima.

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Na šest utakmica Orlovi su 19 puta šutnuli u okvir gola protivnika, stvorila je ukupno 43 šanse, a Grci, primera radi, imali su 74 prilike. Istina, imali su i slabiju realizaciju, ali i daleko bolji učinak u Ligi nacija. Nije za poređenje, a i, uostalom, dobili su Srbiju dva puta.

Čisto kao dodatak: Holandija je kreirala 111 prilika, Nemačka devet više. Idemo dalje…