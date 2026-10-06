Gol Lamina Jamala (Španija) na meču sa Hrvatskom
Gol Lamina Jamala (Španija) na meču sa Hrvatskom
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Treći čin hrvatske tragedije

Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 11:15

Pročitajte nekoliko predloga za 6. oktobar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
Croatia - Spain
ID: 10010029

Bili smo sigurni da će Španci pobediti u Sevilji i da će utakmica biti efikasna, ali ne i da će Hrvati kući sa četiri gola u mreži. No, šta tek da kažemo za 0:7 protiv Engleske u Rijeci? Nije lako oporaviti se od dva takva poraza i još jedna ubedljiva dvojka neće izostati, a uz Mozzart RELAX ona dolazi čim gosti povedu sa dva pogotka.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.3)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
England - Czech R.
ID: 10010040

Englezi su u prvom kolu baš namučili Špance i da je Hari Kejn bio precizniji sa bele tačke, u novo izdanje LN možda ne bi ušli sa „nulom“. No, u Pragu nisu imali problema, a protiv Hrvata su bili baš surovi. Česi na Vembliju nemaju čemu da se nadaju, vi tipujte na KMB 1-1&3+. Mozzart RELAX će da vam "pogura" prelaz ako domaćin na poluvreme ode sa bar dva gola više.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1-1&3+ (1.35)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA B | 20:45
Scotland - Slovenia
ID: 10010116

Još jedan par iz Mozzart RELAX ponude. Pre njihove prethodne utakmice Škoti bi možda prihvatili remi, ali ukoliko se zna da je slovenački golman Jan Oblak u drugom poluvremenu imao nekoliko bravura jasno vam je da Tartan Armija ima za čime da žali. Verujemo da će da joj se vrati na Hempdenu, možda uz 2-3 pogotka.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.85)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA C | 20:45
Moldova - Slovakia
ID: 10009946

Radi se o okršaju na kojem ishod dolazi opuštenije uz Mozzart RELAX. Moldavci nisu mogli da pariraju Slovacima u Prešovu, gde je utakmica rešena već u prvom poluvremenu, pa neće ni u Kišinjevu zato što naprosto nemaju kvalitet da se suprotstave najjačoj selekciji u grupi. Razmotrite i kombinaciju dvojke i 2-4 pogotka.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.43)
Vredi probati
LIGA NACIJA C | 16:00
Kazakhstan - Faroe I.
ID: 10009972

U pitanju je okršaj selekcija koje su i dalje bez trijumfa, s tim da gosti na tabeli stoje malo bolje (tri nerešena ishoda). Farani su u prvom odmeravanju bili za nijansu bliži celom plenu, ali je remi ipak bio najpravedniji. Očekujemo tvrd meč, vredi rizikovati s novim iksom.

Konačan ishod

Tip: X (2.95)
Vredi probati
LIGA NACIJA C | 20:45
Luxembourg - Bulgaria
ID: 10010035

Luksemburg je na startu Lige nacija upisao prvi trijumf nad Bugarskom u istoriji i to je za mnoge bilo iznenađenje, ali naše istočne komšije još su i dobro prošle. Domaći bi na krilima tog uspeha mogli da naprave reprizu - kec veoma dobro plaća, a kombinacija sa GG još bolje.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.25)
Vredi probati
MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE | 02:00
USA - Canada
ID: 10009886

Reprezentacija Kanade ima manju reputaciju od SAD-a, ali je drastično napredovala i Zvezde i pruge ne smeju da je uzmu zdravo za gotovo, tim pre što im je pripao samo jedan od poslednjih šest duela. Kec solidno plaća, ali kako ima uslova i za kombinaciju 1&GG tipujte na to.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&gg (3.05)
Za izbegavanje
MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE | 18:00
Russia - Nigeria
ID: 10009849

Otkako je Rusija primorana da igra samo prijateljske mečeve Nigerija je među najozbiljnijim družinama koje je ugostila, a Zbornaji gostoprimstvo nije jača strana. Međutim, Super Orlovi mogu da se nose sa njom, zbog čega nas ništa ne bi iznenadilo. Mudrije je da ih obiđete.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.63)

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