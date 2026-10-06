PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Treći čin hrvatske tragedije
Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 11:15
Pročitajte nekoliko predloga za 6. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Bili smo sigurni da će Španci pobediti u Sevilji i da će utakmica biti efikasna, ali ne i da će Hrvati kući sa četiri gola u mreži. No, šta tek da kažemo za 0:7 protiv Engleske u Rijeci? Nije lako oporaviti se od dva takva poraza i još jedna ubedljiva dvojka neće izostati, a uz Mozzart RELAX ona dolazi čim gosti povedu sa dva pogotka.
Konačan ishod
Englezi su u prvom kolu baš namučili Špance i da je Hari Kejn bio precizniji sa bele tačke, u novo izdanje LN možda ne bi ušli sa „nulom“. No, u Pragu nisu imali problema, a protiv Hrvata su bili baš surovi. Česi na Vembliju nemaju čemu da se nadaju, vi tipujte na KMB 1-1&3+. Mozzart RELAX će da vam "pogura" prelaz ako domaćin na poluvreme ode sa bar dva gola više.
Mozzart kombinazzije
Još jedan par iz Mozzart RELAX ponude. Pre njihove prethodne utakmice Škoti bi možda prihvatili remi, ali ukoliko se zna da je slovenački golman Jan Oblak u drugom poluvremenu imao nekoliko bravura jasno vam je da Tartan Armija ima za čime da žali. Verujemo da će da joj se vrati na Hempdenu, možda uz 2-3 pogotka.
Konačan ishod
Radi se o okršaju na kojem ishod dolazi opuštenije uz Mozzart RELAX. Moldavci nisu mogli da pariraju Slovacima u Prešovu, gde je utakmica rešena već u prvom poluvremenu, pa neće ni u Kišinjevu zato što naprosto nemaju kvalitet da se suprotstave najjačoj selekciji u grupi. Razmotrite i kombinaciju dvojke i 2-4 pogotka.
Konačan ishod
U pitanju je okršaj selekcija koje su i dalje bez trijumfa, s tim da gosti na tabeli stoje malo bolje (tri nerešena ishoda). Farani su u prvom odmeravanju bili za nijansu bliži celom plenu, ali je remi ipak bio najpravedniji. Očekujemo tvrd meč, vredi rizikovati s novim iksom.
Konačan ishod
Luksemburg je na startu Lige nacija upisao prvi trijumf nad Bugarskom u istoriji i to je za mnoge bilo iznenađenje, ali naše istočne komšije još su i dobro prošle. Domaći bi na krilima tog uspeha mogli da naprave reprizu - kec veoma dobro plaća, a kombinacija sa GG još bolje.
Konačan ishod
Reprezentacija Kanade ima manju reputaciju od SAD-a, ali je drastično napredovala i Zvezde i pruge ne smeju da je uzmu zdravo za gotovo, tim pre što im je pripao samo jedan od poslednjih šest duela. Kec solidno plaća, ali kako ima uslova i za kombinaciju 1&GG tipujte na to.
Mozzart kombinazzije
Otkako je Rusija primorana da igra samo prijateljske mečeve Nigerija je među najozbiljnijim družinama koje je ugostila, a Zbornaji gostoprimstvo nije jača strana. Međutim, Super Orlovi mogu da se nose sa njom, zbog čega nas ništa ne bi iznenadilo. Mudrije je da ih obiđete.
Konačan ishod