PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Zvezda je naučila lekciju
Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 11:45
Pročitajte nekoliko predloga za 11. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Prvu utakmicu odigrali su na neutralnom terenu, Crvena zvezda je više od pola sata imala igrača više, imala je i veću podršku sa tribina, ali se ipak u Beograd vratila sa minimalnim porazom. Verujemo da su domaći naučili lekciju i da će uspeti da nadoknade taj zaostatak.
Konačan ishod
Lion je poklonio pobedu Sparti (2:1), prvu u međusobnim odmeravanjima snaga - imao je vođstvo na poluvremenu i penal pri 1:1 sredinom nastavka, ali ga nije iskoristio. Verujemo da je „naoštren“ da naplati sve greške i efikasan kec je izvestan, pa birajte između ishoda i 1&3+.
Konačan ishod
Larn se naprimao golova u dvomeču sa Crvenom zvezdom, ali je Iberiji uspeo da odoli na svom terenu (0:0). Malo pogodaka očekujemo i večeras, međutim, prednost bi trebalo da ima klub iz Tbilisija. Ukoliko ipak sumnjate u keca, opredelite se za 0-2 jer su kvote veoma slične.
Konačan ishod
Iako Panatinaikos nije oduševio u prethodnoj rundi protiv Pakša verovali smo da će da pobedi bugarsku ekipu, i to uz 2-3. Broj golova smo pogodili, ali su Grci ipak „prodali“ (1:1). Gosti sada nemaju prostora za bilo kakve kalkulacije, te ćemo opet da im poklonimo poverenje.
Konačan ishod
NEC izuzetno retko odigra bez golova, ali Najmehenovci su zadovoljni što im se to dogodilo baš na debiju u elitnom takmičenju. Olimpijakosove pridošlice i dalje se uigravaju i u tome je najveća šansa Holanđana; rizikujte sa kecom, koji sjajno plaća ili sa kombinacijom 1X&2+.
Konačan ishod
O prvoj utakmici najbolje govori podatak da Kajrat nije uputio šut na gol. Doduše, malo mu je nedostajalo da sačuva mrežu (0:1), a s obzirom na to da je veoma zaguljen domaćin ovde je i dalje sve otvoreno. Čini se da je 0-2 najpouzdanije, ali nas prilično mami i KMB X2&0-2.
Mozzart kombinazzije
Fenerbahče ima bogatu istoriju kikseva u evropskim revanš utakmicama, međutim, aktuelni sastav Kanarinaca u prvom susretu je „očitao bukvicu“ Austrijancima u svim segmentima fudbalske igre i ubeđeni smo da će on u plej-of. Potražite X2&VG2 - kvota je veoma dobra - ili 1+I&1+II.
Mozzart kombinazzije
Sažetak prvog susreta glasi ovako: Sabah je napadao, a Orhus pogađao i uz pomoć VAR-a stekao malu prednost (2:1) i preostaje da se vidi da li će ona da bude dovoljna. Smatramo da neće pošto su Azerbejdžanci ipak više pokazali, međutim, možda je ipak najmudrije da ih obiđete.
Konačan ishod
Sve vam je jasno i bez našeg uplitanja. Litvanci su u Zagrebu ličili na glinene golubove, a i u revanšu im sleduje slična uloga, mada Dinamo uopšte nema razloga da zapinje (pošto je slavio sa 5:0). Možda bi domaćin mogao do počasnog pogotka, pa tipujte na kombinaciju 2&GG.
Mozzart kombinazzije