PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Zvezda je naučila lekciju

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KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 17:00

Kairat Almaty - Levski Sofia

ID: 9889622

O prvoj utakmici najbolje govori podatak da Kajrat nije uputio šut na gol. Doduše, malo mu je nedostajalo da sačuva mrežu (0:1), a s obzirom na to da je veoma zaguljen domaćin ovde je i dalje sve otvoreno. Čini se da je 0-2 najpouzdanije, ali nas prilično mami i KMB X2&0-2.