SPECIJAL: Arnautović postiže gol glavom i Zvezda pobeđuje – kvota 6,50!

Na prvi pogled nam je u oko upala kvota 6,50 za tip „Arnautović postiže gol glavom i Zvezda pobeđuje“. Iskusni golgeter je najveću šansu u Sombatelju imao upravo glavom, kada mu je nedostajalo malo sreće da postigne izjednačujući pogodak. Možda mu se za to vrati baš večeras, kada se očekuje da će predvoditi Zvezdin napad ka plasmanu u plej-of Lige šampiona.

Ako ne želite da se određujete isključivo za gol glavom, tu je i kvota 2,05 za igru „Arnautović daje gol i Zvezda pobeđuje“.

Abu Fani se nije proslavio u prvom meču, ali sigurno želi da se iskupi. Kvota da on daje gol i da će Zvezda pobediti je 5,20. Osman Bukari je i u prvom meču bio jedan od Zvezdinih glavnih aduta, biće i večeras, pa ako verujete da će ovoga puta biti konkretniji nego u prvom meču, tu je kvota 2,85 za tip „Bukari daje gol i Zvezda pobeđuje“.

Ako verujete da će Aleksandar Katai dati gol van šesnaesterca i da će Zvezda ostvariti pobedu, tu je sjajna kvota 7! U ponudi su i mnogi drugi igači, a ukoliko ne želite da se vezujete za konačan ishod tu su i razne druge opcije: „het-trik na meču“, „prvi dođaj na meču“, „prvi gol“, „prvi korner“ i još mnogo toga.

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