Pregovaraju rivali Zvezde i Partizana: Hetafe hoće vezistu Plzenja
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Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 14:11
Česi odbili prvu ponudu od 2.500.000 evra
Ovo je kuriozitet kakvu do sada nismo videli: predstojeći rivali Crvene zvezde i Partizana na evropskoj sceni – pregovaraju između sebe.
Letnji prelazni rok u Evropi ulazi u završnu fazu i klubovi su sve aktivniji na tržištu. Hetafe se razleteo na sve strane i pregovara sa velikim brojem igrača. Jedan od njih je Šeik Suare, vezista Viktorije Plzenj.
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Kako piše SV Fudbal, Španci su već poslali prvu ponudu Plzenju, u visini od 2.500.000 evra, ali je odbijena. Česi traže obeštećenje između 3.500.000 i 4.000.000 evra, a čekaju da ponude pošalju i drugi zainteresovani klubovi, a to su Seltik, Monca i Đenova.
Suare igra na poziciji levog veziste, prošao je školu Marselja, a u Češkoj je od 2023. godine. Prvo je bio u nižerazrednom Viskovu, odakle je sledeće godine prešao u Plzenj.
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