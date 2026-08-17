Pregovaraju rivali Zvezde i Partizana: Hetafe hoće vezistu Plzenja

Ovo je kuriozitet kakvu do sada nismo videli: predstojeći rivali Crvene zvezde i Partizana na evropskoj sceni – pregovaraju između sebe.

Letnji prelazni rok u Evropi ulazi u završnu fazu i klubovi su sve aktivniji na tržištu. Hetafe se razleteo na sve strane i pregovara sa velikim brojem igrača. Jedan od njih je Šeik Suare, vezista Viktorije Plzenj.