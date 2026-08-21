PRELAZZI: Koja Premijer liga?

Ima ih, svakako, mnogo više nego što je bilo prvaka Engleske, i definitivno više nego što je bilo sezona, čak i kad računamo ono loptanje u 19. veku. Ima ih više nego što ima ljudi koji gledaju Premijer ligu, jer i oni koji je ne vole imaju šta da kažu o njoj.

Ima ih za svačiji ukus, za svačiju ljubav i pomalo za svačiji prezir. Po volji i želji.

A možda i zato što stvarno ne postoji samo jedna Premijer liga, ne samo zbog njenog naziva ili imena sponzora.

Pa kad vas povodom početka još jedne sezone, ove u kojoj Arsenal brani titulu za koju su se doslovno pobili, negirajući tako onaj stari Arsenal i uživajući u svakom trenutku tog novog Arsenala, kada vas spuca pogled u retrovizor, na koju Premijer ligu tačno mislite kada kažete ta dva magična slova?

Da li baš na ovu, na Superligu koja to nije samo po imenu, nikada jaču, ako pogledamo ko joj je konkurencija? Okej, ima još nekih galskih sela otpora na kontinentu, tamo Bajern, tamo dvostruki uzastopni prvak Evrope u ligi bez briga, onamo dva španska velikana koja teraju neku svoju loptu u odnosu na ostatak zemlje, ovamo uspavani, usporeni velikani s Apenina…

Ali je Premijer liga zapravo bez konkurencije, od načina na koji nam se predstavlja, do pažnje koju dobija.

(©Reuters)

Znamo da zvuči neverovatno, ali i ovo će možda, sa Kerikom i Iraolom, sa Čelsijem koji pokušava nešto drugo nakon godina nepokušavanja ničega, sa prvom sezonom bez Pepa Gvardiole, i prvom sezonom bez nekog velikog rivalstva na klupama, i ovo će možda nekada nekome biti zlatno doba…

I možda će milioni koje potroši Totenhem ili koje prihoduje Brajton za četiri-pet godina izgledati kao kusur koji ostavite u prodavnici.

Ili se vrhunac ipak dogodio u onih nekoliko godina pre korone, kada su Pep i Klop i njihovi timovi priređivali spektakl iz sedmice u sedmicu, jureći se do Sudnjega dana? Kada su utakmice često dobijale harizme, a ne uvek bolje ekipe, i kada se, otprilike, znalo da postoji neka “Velika šestorka”, samo što je nekako uvek bila raspoređena na isti način…

Ne moramo da se pravimo da su Mikel Arteta i Enco Mareska – ne ulazeći u njihov trenerski kredo ni saldo, niti očekujući da će drugopomenuti izgurati celu sezonu – ljudi koji će imati bilo kakav sličan odnos, niti nas terati da gledamo i komentarišemo govor tela, makar onako kako smo komentarisali Konteov i Tuhelov.

(©Reuters)

Kad smo kod rivalstava, da li je bilo veće i uticajnije to Liverpula i Sitija ili ono koje su razvili ser Aleks Ferguson i Arsen Venger? Tamo s početka veka nije bilo većih utakmica, čak i ako je englesko prvenstvo bilo u zapećku i dalje čudesne Serije A; na listi najčudesnijih mesto mora naći onih 2:2 na Hajberiju, u finišu sezone 2003.

Upravo tih dana, dok Junajted slavi titulu, Čelsi u poslednjem kolu pobeđuje Liverpul, golom Gronkjera, i ulazi u Ligu šampiona; zbog tog gola, kao zbog igre leptira, jedan ruski tajkun odlučuje da uloži novac baš na Stamford bridž, i svojeručno, dobro, sa Murinjom 12 meseci kasnije, uvodi fudbal i Premijer ligu u novu eru.

Da li su onda za vas Premijer liga prebogati američki kauboji i šeici sa pozlaćenim slavinama u ložama, ili oni stari, oblaporni vlasnici klubova koji su vrlo često bili i navijači, a uvek vlasnici nekih običnih, dosadnih, lokalnih preduzeća?

(©Reuters)

Moguće da je za vas Premijer liga rođena i umrla onog proleća kada su je osvojili Lester siti, Klaudio Ranijeri i Džejmi Vardi, jer ako je to bio nemogući scenario, danas je sigurno nemogućiji scenario… Koliku kvotu bi vam, evo proverite, danas Mozzart dao na Sanderlend ili Lids, da ne idemo do Hala ili Koventrija?

Ako vas je ujeo nostalgični pauk, samo ste umesto spajder-čula razvili sposobnost da sanjate u rezoluciji onih starijih televizora, možda sa logom televizija kojih više nema u ćošku, garant se i sada prisećate igrača kao što su bili Džej-Džej Okoča ili Fabricio Ravaneli ili Faustino Asprilja ili Žuninjo, onih majstora koji su svoje plemenitosti akali po (za to vreme ili zauvek) fudbalskim provincijama, praveći od turobnih engleskih gradova, bivših prestonica uglja ili prestonica ničega, nešto što je bacalo svetla daleko, tada ili više nikada.

Ima i onih, verovatno vole pab kvizove ili samo da se prave važni kad u sitne kafanske sate krenemo, ni zbog čega sem zato što nam se može, da nabrajamo one igrače koji su bili Halejeve komete Premijer lige: pojavili su se, bljesnuli, ostavili nas zabezeknute kao da smo pećinski ljudi što prvi put vide zvezdu padalicu, i zanavek nestali.

Miču, Amr Zaki, Mido, Saido Berahino, Afonso Alveš, Džon Sted, Dejvid Dan, Majkl Rikets, Endi Džonson…