Ispovest Ilajdže Brajanta: Bio sam na operaciji; brinuo sam mnogo

Naime, Amerikanac je na društvenoj mreži Linkedin objavio gotovo nepoznate detalje o tome šta se dešavalo sa njim tokom leta i verovatno da niko osim najužeg kruga ljudi nije znao za sve ono kroz šta je član Hapoela prošao. "Ovog leta sam bio na operaciji. Tokom protekle dve nedelje osvojio sam MVP nagrade, dva puta uzastopno. Ne govorim o ovome da bih se hvalio. Govorim jer pre nekoliko meseci nisam uopšte znao kako će ova sezona izgledati. Leto treba da bude vreme kada napreduješ i gradiš formu. Umesto toga, ja sam brojao dane. Bili su tu rehabilitacija i led. Mali pomaci koji su delovali kao da ništa ne znače. Biću iskren, brinuo sam mnogo" , napisao je Brajant na pomenutoj društvenoj mreži.

Član Hapoela nastavio je sa ispovesti.

"Da li ću uspeti da povratim eksplozivnost? Da li ću biti isti igrač? Moja žena je slušala većinu tih stvari, obično do kasno u noć. Neka je Bog blagoslovi. Imao sam plan da treniram jako i u sezonu uđem punom snagom. Njegov plan bio je operacija, strpljenje i odustajanje od pokušaja da sve bude po nekom planu koji sam zamislio. Bilo je sporije i bolje, a briga mi nikad nije donela nijedno ponavljanje u rehabilitaciji, poverenje jeste. Uzdaj se u gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Ako trenutno prolaziš kroz neki pad ili težak period, nastavi da radiš ono što je do tebe, a vreme prepusti njemu. Njegov plan je uvek bolji od našeg. Šta ti je u trenutku izgledalo kao neuspeh ili prepreka, a na kraju se ispostavilo kao blagoslov, vera i doslednost", reči su Ilajdže Brajanta.

Amerikanac je sezonu počeo neverovatnim brojkama. Brajant u proseku beleži 16,7 poena, 8,3 skokova i 4,7 asistencija, što je jasan pokazatelj da se u potpunosti oporavio.