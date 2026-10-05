Korner jedan, drugog mesta vredan: Kodžić prekinuo uspavanku u Smederevu

Već smo bili spremni da tvrdimo da gol ne bi pao ni da se igra još tri dana, a onda je Srđan Spiridonović majstorski izveo korner u 59. minutu, Nikola Kodžić bio je najviši u skoku u petercu Voždovca i doneo je Smederevu pobedu vrednu proboja na drugo mesto na tabeli. Makar na par sati, pošto će ih TSC preteći ukoliko u poslednjem meču 12. kola Mozzart Bet Prve lige savada Grafičar na domaćem terenu.

U taj detalj stalo je ono najvažnije što se desilo u duelu od kojeg se puno više očekivalo. Četvrta uzastopna pobeda čete Nenada Mijailovića u prvenstvu – 1:0 protiv Voždovca. Beograđani su do ovog kola bili tim sa najmanje primljenih golova u ligi i tako su se i predstavili na ovom gostovanju. Tvrdo, teško ih je probiti i domaćinu je to pošlo za rukom tek posle preikda nakon sat vremena igre.