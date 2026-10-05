Korner jedan, drugog mesta vredan: Kodžić prekinuo uspavanku u Smederevu
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 17:03
Oklopnici posle prekida postigli jedini gol u pobedi nad Voždovcem
Već smo bili spremni da tvrdimo da gol ne bi pao ni da se igra još tri dana, a onda je Srđan Spiridonović majstorski izveo korner u 59. minutu, Nikola Kodžić bio je najviši u skoku u petercu Voždovca i doneo je Smederevu pobedu vrednu proboja na drugo mesto na tabeli. Makar na par sati, pošto će ih TSC preteći ukoliko u poslednjem meču 12. kola Mozzart Bet Prve lige savada Grafičar na domaćem terenu.
U taj detalj stalo je ono najvažnije što se desilo u duelu od kojeg se puno više očekivalo. Četvrta uzastopna pobeda čete Nenada Mijailovića u prvenstvu – 1:0 protiv Voždovca. Beograđani su do ovog kola bili tim sa najmanje primljenih golova u ligi i tako su se i predstavili na ovom gostovanju. Tvrdo, teško ih je probiti i domaćinu je to pošlo za rukom tek posle preikda nakon sat vremena igre.
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Tek tada su se Zmajevi malo otvorili, samim tim ostavili prostora iza svoje odbrane za kontranapade. Dva takva izveli su Oklopnici preko Srđana Spiridonovića, koji je obe šanse promašio. Najpre je pogodio stativu u 69. minutu, kada je lobovao istrčalog golmana Tasića, a onda je u 81. minutu iskosa sa leve strane šutirao pored gola.
Uvukao se strah kod domaćih da za te promašaje ne budu kažnjeni, što se umalo desilo u 89. minutu. Veljko Mladenović postigao je gol na centaršut Ajdara, ali nije priznat zbog ofsajda, tako da su sva tri boda ostala u Smederevu.
MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO
SMEDEREVO 1924 – VOŽDOVAC 1:0 (0:0)
/Kodžić 59/
Sudija: Aleksandar Lukić.
SMEDEREVO 1924: Mirković - Oreščanin, Kolarević, Drobnjak – Preradov (od 63. Lutovac), Mitrović, Karajčić (od 63. Džozef), Petkoski Cimbaljević (od 89. Grbović) – Kodžić (od 89. Milunović), Spiridonović (od 83. Rmuš), Hadžić.
VOŽDOVAC: Tasić – Popović, Buzu, Nedović, Prodanić – Horike Ju, Braunović – Tavares (od 66. Mladenović), Dimitrić (od 60. Madi), Rašljanin (od 60. Zimerman) – Jović (od 66. Ajdar).
MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO
Subota
Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)
/Šćepović 25, Janačković 90+1/
Nedelja
OFK Vršac - Metalac 0:0
Javor - Borac 3:1 (2:0)
/Mirosavljev 37, 45+1, Đokić 69 pen – Nikić 62/
Jedinstvo Ub - GFK Dubočica 1923 0:0
Spartak - Proleter 023 0:6 (0:3)
/Silađi 7 pen, Marsenić 16 pen, Stanković 40, Savanović 65, Vukićević 72, Kovačević 80/
Ponedeljak
Smederevo 1924 - Voždovac 1:0 (0:0)
/Kodžić 59/
Napredak - Loznica U TOKU
18.00 TSC - Grafičar