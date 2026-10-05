Srećković kao nekada, tačka Stuparevića

Loznica u kasno popodne nije zaslužila da ponese neki bod kući, mada je u okršaj na koji se čekalo skoro deset i po godina ušla iz serije od dva vezana trijumfa. Ni traga od efikasnosti što je nakon nešto sporijeg ulaska u prvenstvo umela da krasi četu iz Podrinja. Kod pulena Ivice Milutinovića bilo je dosta nesigurnosti u poslednjoj liniji, kao i nervoze tokom većeg dela meča.

Napredak je tri puta ozbiljnije zapretio rivalu u prvih 45 minuta, a najbolju od te tri šanse propustio je Mateja Zuvić neposredno pred obaveznu pauzu. Krilni fudbaler je previše "pimplao" kada mu je nesigurni golman gostiju Nikola Lakić omogućio da se upiše u strelce.

Da taj promašaj ne bude baš mnogo skup, postarao se Srećković u 15. i 23. minutu. Oba puta pogađao je dalji ugao - najpre gornji prelepim udarcem iskosa iza linije šesnaesterca, potom i donji sa manje distance na dodavanje Zuvića. Podsetilo je iskusno krilo na svoje najbolje sulerligaške dane, pre svega dok je briljirao u dresu subotičkog Spartaka.

Malo šta dobroga smo videli od Loznice u prvom delu meča. Par lopti došlo je sa krila, gde je najviše radio pozajmljeni kadar iz šabačke Mačve u liku Adamsa Hamadua. Javljao se povremeno Aleksandar Katanić, ali ni traga od njegove dosadašnje efikasnosti. U dva navrata u centru pažnje bio je i Miloje Jelenić, ali bez pravih rešenja u završnici.

Par šansi i polušansi na obe strane u nastavku susreta, kada je mnogo više mirisalo na još jednu loptu iza leđa Lakića nego na nepremostivu situaciju za Lazara Balevića. Tačku je na dodavanje dvostrukog asistenta Zuvića stavio rezervista Filip Stuparević u drugom minutu sudijske nadoknade.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 12. KOLO:

NAPREDAK - LOZNICA 3:0 (2:0)

/Srećković 15, 23, Stuparević 90+2/

Stadion Mladost u Kruševcu.

Sudija: Milan Balinovac.

NAPREDAK: Balević, Janković (62. Milošević), Andrejević, L.Miladinović, Marinković, Krstić, Milić (73. Bukumira), Zuvić, Stevanović (78. D. Miladinović), Srećković, Gigić (73. Stuparević).

LOZNICA: Lakić, Ilić, Trajkovski, Petrović, Ćirković (46. Pecelj), Vasić (46. Čarapić), Krstić (64. Pantić), Hamadu, Ahčin (64. Purtić), Jelenić (73. Milićević), Katanić.

MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO

Subota

Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)

/Šćepović 25, Janačković 90+1/

Nedelja

OFK Vršac - Metalac 0:0

Javor - Borac 3:1 (2:0)

/Mirosavljev 37, 45+1, Đokić 69 pen – Nikić 62/

Jedinstvo Ub - GFK Dubočica 1923 0:0

Spartak - Proleter 023 0:6 (0:3)

/Silađi 7 pen, Marsenić 16 pen, Stanković 40, Savanović 65, Vukićević 72, Kovačević 80/

Ponedeljak

Smederevo 1924 - Voždovac 1:0 (0:0)

/Kodžić 59/

Napredak - Loznica 3:0 (2:0)

/Srećković 15, 23, Stuparević 90+2/

18.00 TSC - Grafičar