Malo i lepih vesti za Ardu Gulera: Real spremio povišicu i ugovor do 2031.
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 18:01
Turski vezista pristao na produžetak saradnje, piše AS
Projektovan je Arda Guler kao naslednik Luke Modrića u timu Real Madrida i od prošle sezone mladi Turčin nosi se sa tim pritiskom. Po svemu sudeći odlično, pošto su u klubu zadovoljni njegovim partijama i spremili su mu produžetak ugovora za još dve godine, odnosno do leta 2031, piše AS.
S obzirom na to da mu je tek 21 godina, ako nastavi istim tempom, imaće turski vezista priliku i da dodatno produži mandat u Kraljevskom klubu. O tom potom, ono što je trenutno za njega bitno, jeste da ga Žoze Murinjo vidi u startnoj postavi. U sedam nastupa koje je sakupio ove sezone, pet je počeo od prvog minuta. Jednom se upisao u strelce, a ima tri asistencije, što je segment u kojem je prošle sezone delio prvo mesto sa Vinisijusom Žuniorom kada je reč o Realovim igračima. Obojica su imali po 14 dodavanja koja su igrači završili pogocima.
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Uloga nekadašnjeg igrača Fenerbahčea, iz kog je stigao pre tri godine za 28.000.000 evra, značajno je porasla prošle sezone, u kojoj se ustalio u startnoj postavi. Dobre igre doneće mu i povećanje plate za nove dve godine ugovora, piše madridski list. Nije navedeno o kom iznosu je reč, mada pojedini španski mediji pišu da će Gulerova godišnja neto primanja skočiti sa 2.600.000 evra na 4.500.000.
Posle mladog veziste očekuje se da sledeći ugovor produži golman Tibo Kurtoa.
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Vest o postignutom dogovoru povodom novog ugovora objavljena je na dan utakmice Lige nacija između Turske i Italije. S obzirom na povoljan rasplet pregovora, može se reći da je Guler konačno dobio i malo lepih vesti, jer je njegova selekcija očajno startovala u pomenutom takmičenju i ima tri poraza iz isto toliko mečeva. Turske je prvo pobedila Francuska sa 1:0, pa Italija sa 4:1, a onda i Belgija sa 3:0.
Probaće Arda Guler i saigrači večeras da poprave utisak i sačuvaju nadu da mogu do opstanka u A diviziji Lige nacija.