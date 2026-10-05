Malo i lepih vesti za Ardu Gulera: Real spremio povišicu i ugovor do 2031.

Projektovan je Arda Guler kao naslednik Luke Modrića u timu Real Madrida i od prošle sezone mladi Turčin nosi se sa tim pritiskom. Po svemu sudeći odlično, pošto su u klubu zadovoljni njegovim partijama i spremili su mu produžetak ugovora za još dve godine, odnosno do leta 2031, piše AS.

S obzirom na to da mu je tek 21 godina, ako nastavi istim tempom, imaće turski vezista priliku i da dodatno produži mandat u Kraljevskom klubu. O tom potom, ono što je trenutno za njega bitno, jeste da ga Žoze Murinjo vidi u startnoj postavi. U sedam nastupa koje je sakupio ove sezone, pet je počeo od prvog minuta. Jednom se upisao u strelce, a ima tri asistencije, što je segment u kojem je prošle sezone delio prvo mesto sa Vinisijusom Žuniorom kada je reč o Realovim igračima. Obojica su imali po 14 dodavanja koja su igrači završili pogocima.