Spartak spreman za Ligu šampiona: Imamo odgovornost i domaći teren

Trener Spartaka istakao je da prva utakmica pred svojim navijačima nosi određenu obavezu, kao i to da je zahtevno povratiti se protiv poraza od Bosne na startu ABA lige. "Samim tim i pritisak koji sami sebi treba da napravimo, s obzirom na kontinuitet svih događaja u zadnjih 15-ak dana, će da bude veći i moramo da ga iznesemo na pravi način i da to pretvorimo u kvalitet, i što se tiče energije i što se tiče košarke. Jako je teško tri dana davati obećanja da li ćemo mi uspeti da se vratimo na pravi način, da pristupimo ovoj veoma važnoj utakmici na pravi način. Ali, verujem im da će dati sve od sebe".

Jovanović je potom govorio da je protivnik izuzetno kvalitetan, jer je uspeo da preko kvalifiakcija stigne do grupne faze.

"Ko uspe to, zaslužuje pohvale. Iz razloga što se tu igraju četiri utakmice, nemate pravo na grešku, u vrlo kratkom periodu, sa možda jedan ili dva dana pauze i, praktično, svaki poraz vas vodi kući. Oni su četiri utakmice odigrali na jako visokom nivou, mislim da čak na startu u toj grupi nisu ni bili favoriti, protiv kvalitetnih protivnika, na veliki broj poena. mamo dovoljno vremena, dva dana, s obzirom da smo tim koji želi, igrači koji žele, trener koji želi, klub koji želi da igra dva takmičenja, tako da tu nije ništa novo. Mislim da smo sposobni da u ova dva dana na pravi način se spremimo za vrlo zahtevnog protivnika za kojeg verujem da će da bude jako motivisan".

Za kraj, upitan je šef struke Subotičana da li će moći da računa na Meta Kolemana.

"Ja se iskreno nadam da će da igra, ali ne mogu da obećam ništa", zaključio je iskusni stručnjak.