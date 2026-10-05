Karma je čudo! Ali, da li je ovo baš potez za diskvalifikaciju? (ANKETA)

Pričao je Danil Medvedev da je prijatelj sa Novakom Đokovićem i da ga izuzetno ceni, ali ono što je danas uradio u Pekingu zaslužuje ozbiljnu kritiku. Rus je tokom trećeg seta polufinalnog okršaja na veoma ružan način imitirao Novaka i njegove zdravstvene probleme s kojima se suočavao posle dugih razmena poena. Uspeo je srpski as da spasi šest brejk lopti u tom setu, što ga je na momente ostavljalo bez daha. Ništa čudno za nekoga ko ima 39 godina.

Štaviše, devet godina mlađi Medvedev je taj koji je tražio medicinski tajm-aut zbog problema sa ramenom.