Karma je čudo! Ali, da li je ovo baš potez za diskvalifikaciju? (ANKETA)
Vreme čitanja: 3min | pon. 05.10.26. | 16:54
Medvedev zaslužio da bude kažnjen za ismevanje Đokovića, samo da li je potez koji je napravio baš toliko nesportski da zbog njega izgubi meč?
Pričao je Danil Medvedev da je prijatelj sa Novakom Đokovićem i da ga izuzetno ceni, ali ono što je danas uradio u Pekingu zaslužuje ozbiljnu kritiku. Rus je tokom trećeg seta polufinalnog okršaja na veoma ružan način imitirao Novaka i njegove zdravstvene probleme s kojima se suočavao posle dugih razmena poena. Uspeo je srpski as da spasi šest brejk lopti u tom setu, što ga je na momente ostavljalo bez daha. Ništa čudno za nekoga ko ima 39 godina.
Štaviše, devet godina mlađi Medvedev je taj koji je tražio medicinski tajm-aut zbog problema sa ramenom.
Izabrane vesti
Karma za ružno ponašanje stigla je Rusa u vidu poraza, mada i taj detalj zaslužuje posebnu pažnju. Pri rezultatu 1:0 u setovima za Đokovića i 5:3 u drugom, tokom gema u kojem je naš teniser servirao za pobedu, Medvedev je iz besa udario lopticu na tribine i pogodio navijača u glavu. Nesportski - jeste, ali namerno - nije.
Rus je zbog te reakcije diksvalifikovan i možemo reći da mu se vratilo za prethodno ponašanje, međutim, budimo iskreni, dešavalo se slično i Novaku Đokoviću i tada smo negodovali. Da li je onda pravilo da za udaranje loptice u publiku sledi diskvalifikacija možda, ipak, prestrogo? Naravno, ukoliko zaista nije bilo namere da se neko namerno pogodi i povredi...
Pogledajte, pa glasajte u anketi:
A, evo i kako se Medvedev ponašao tokom meča:
Na kraju su se, ipak, sportski pozdravili:
Đoković je posle meča izjavio da mu je žao rivala i podsetio na situaciju koja se njemu dogodila pre šest godina na US Openu, kada je pogodio linijskog sudiju.
"Malo sam šokiran kako se meč završio. Žao mi je Danila i osobe koju je pogodio. Okrenuo sam se u tom momentu i nisam video šta se dogodilo, nadam se da je dobro. Zbog slične stvari su mene diskvalifikovali sa US Opena pre šest godina. Siguran sam da nije želeo to da uradi, desilo se slučajno. Žao mi je publike što se meč završio ovako. Bio sam blizu pobede. Velika borba, fizički najteža na turniru. Duge razmene, odlični poeni", konstatovao je Đoković.
U borbi za trofej turnira u Pekingu Novak će igrati protiv Aleksa de Minora, koji je u polufinalu savlaao Huberta Hurkača.