PREMOTAVANJE: Kako je beogradska policija isprebijala Kevina Kigena...

Zajedno s nekoliko saigrača (imena nikada nisu navedena, pa se smatra da očevidaca nije bilo) prvo je preskakao traku za prtljag, a zatim i seo na nju. Kada je upozoren od strane policije da to ne radi opsovao je i po jugoslovenskoj verziji priče čak udario policajca. Istog momenta Kigen je odveden na saslušanje odakle se vratio posle pola sata obliven krvlju. Bio mu je razbijen nos...

Veliki problem nastao je onog momenta kada je policija saznala da je u pitanju poznati fudbaler. U dokumentima iz Britanske nacionalne arhive, objavljenim pre nekoliko godina stoji da su Jugosloveni zaključili „da je u interesu englesko-jugoslovenskih odnosa da policija ne treba da podigne opravdanu optužnicu protiv njega“.

Odgovor iz ambasade bio je sledeći: „Negira se svaka mogućnost da je u pitanju bila preterana upotreba sile, a s druge strane, nezvanično, govori se o nekakvoj istrazi. Nadam se da će dotični policajac biti kažnjen, ali vlasti nikad neće priznati da se to dogodilo“.

To što nisu ukazali na čitavu stvar koja se dogodila „u zadnjoj sobi“ na aerodromu, zvaničnici iz britanske ambasede objasnili su u istim dokumentima na dosta nemušt način („Ukoliko pokušamo da objavimo šta se dogodilo, policiji će biti dozvoljeno da podigne optužnicu da bi se zaštitio ugled Jugoslavije“), što je jasno govorilo da je pronađeno kompromisno rešenje.

Dogovor je pao - Kigen nije dobio batine u Beogradu, ali ni Robert Kertis i Pol Mejson nisu špijuni i biće pušteni na slobodu. Tako je i bilo. Na fudbalsko-diplomatsko-špijunsku aferu stavljena je tačka. O „bezazlenom incidentu“, kako ga je opisao tadašnji državni sekretar za spoljne poslove Britanije Roj Hatersli, u narednih 30 godina nije napisano ništa. Sve do 2005. Kevin Kigen nije smeo da govori o onome što mu se dogodilo. A nije govorio ni posle toga...

KO SU KERTIS I MEJSON?

Nikada zvanično nije potvrđeno da su dva mladića engleske nacionalnosti uhapšena početkom decembra 1973. u Sarajevu usko povezana sa „slučajem Kigen“, ali mediji na Ostrvu u više navrata pisali su o tome ističući ozbiljnu sumnju da se radi o nekoj vrsti kompenzacije. Naime, Robert Kertis i Pol Mejson lišeni su slobode u blizini baze jugoslovenske armije u Sarajevu, gde su slikali vojne avione Sovjetskog Saveza, koji su tokom arapsko-izraelskog sukoba transportovali oružje u Siriju i Egipat.

Kod dvojice Britanaca tom prilikom pronađeni su dvogledi, specijalni teleskopi, fotoaparati... Iako su se branili i tvrdili da je u pitanju običan hobi, jugoslovensko tužilaštvo ekspresno je podiglo optužnicu protiv njih i još brže ih osudilo na tri godine robije.

„Svi navodi iz optužnice su dokazani. Priča o hobiju je neozbiljna. Kako neko može da govori o hobiju snimajući sovjetske i bugarske vojne avione, i to u blizini aerodroma“, stajalo je u obrazloženju presude tužilaštva.

Tada 24-godišnji Kertis i godinu dana mlađi Mejson proveli su u zatvoru nepunih 12 meseci. Ukazom predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita pomilovani su i od tada im se gubi svaki trag. Zasad nije zvanično potvrđeno li bi trebalo da zahvale Kevinu Kigenu, ali sva je prilika da je u pitanju bila klasična kompenzacija...

VIŠI INTERESI, MORATE DA IGRATE

Posle onoga što se Kigenu dogodilo na aerodromu reprezentativci Gordog Albiona bili su rešeni da ne odigraju prijateljsku utakmicu protiv Jugoslavije 5. juna. Ipak, zvaničnici iz ambasade Velike Britanije tada su im objasnili da su „u pitanju viši, međudržavni interesi i da im ne pada na pamet da slučajno ne izađu na teren“.

I utakmica je, naravno, odigrana. Pred 90.000 gledalaca na beogradskoj Marakani, u poslednjoj proveri uoči SP, Jugoslavija igrala 2:2 sa Englezima, a Kevin Kigen postigao je izjednačujući gol za svoj tim u 75. minutu.