Priča sa Ramosom propala, Bejl savetuje fond – kupite Sevilju! Akcije porasle na 500.000.000 evra

Sevilja je uspehe bazirala na uspešnom skautiranju, navijači se sa setom sećaju dana kada je Ramon Rodrigez Monči bio sportski direktor, čeprkao po manje istraženim tržištima i potom prodavao igrače za velike sume noivca. Niti više tako dobro pronalazi igrače ispod rarada, niti je u stanju da ih dobro proda. Klubom se rizično upravlja, predsedniku Hoseu Mariji del Nidu Karasku je jedno vreme savetovano da ne izlazi na ulicu bez telohranitelja, a Hoseu Mariji del Nidu Benaventeu, koji je odležao tri godine u zatvoru, nije dato da bude prvi čovek andaluškog kluba.

Navijači su minule sezone, dok je Sevilja grcala, svim i svačim zasipali autobus. Po njima su igrači bili nedostojni crveno-belog dresa. Tražili su promene u upravljačkoj strukturi i prilično je izvesno da će ih i biti.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

Serhio Ramos i investicioni fond Riverside bili su zaintreresovani, no priča je propala, nisu sklopili dogovor, ali pojavila su se nova imena…

Akcionari svaku akciju vrednuju 4.500 evra, a do skora je iznosila 3.600. Procenjena vrednost kluba porasla je za oko 25 odsto i sada iznosi 500.000.000 evra! Prema pisanju lista El Confidencial, dva investiciona fonda ozbiljno razmatraju mogućnost da uđu na stadion Ramon Sančes Pishuan i preuzmu 85 odsto akcija Sevilje.

Juggernaut Capital Partners je infesticioni font težak milijardu dolara i sa njim tesno sarađuje Geret Bejl. Bacili su oko još prošlog leta, ali tada nije bilo konkretnih poteza. Sada je zatražena dokumentacija o klubu, žele da je prouče pre donošenja odluke o eventualnom podnošenju ponude, a nju je zatražio i investicioni fond HD Ventures. Iza njega stoje arapska braća Mansur i Hajder Sajed i oni imaju 45 odsto akcija u Kristal Palasu.