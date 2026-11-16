Priča sa Ramosom propala, Bejl savetuje fond – kupite Sevilju! Akcije porasle na 500.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | pon. 16.11.26. | 17:18
Saudijski investitori takođe zainteresovani da uđu u klub
Ugrožena do poslednjeg trena, visila je o končiću i na jedvite jade se spasila. Sevilja je opstala u Primeri, nije dotakla Segundu, a malo je nedostajalo. Godinama je u slobodnom padu kraljica Lige Evrope, doneta je niska pogrešnih odluka posle pandemije i strahovalo se od najgoreg.
Iščupala se i u tekućoj sezoni Sevilji na sportskom planu ide bolje, trenutno se nalazi na poziciji koja vodi na evropsku pozornicu, međutim, akcionare to ne zavarava. Guraju prodaju kluba i zainteresovanih ima, a među njima je i investicioni fond kome je blizak Geret Bejl.
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Sevilja je uspehe bazirala na uspešnom skautiranju, navijači se sa setom sećaju dana kada je Ramon Rodrigez Monči bio sportski direktor, čeprkao po manje istraženim tržištima i potom prodavao igrače za velike sume noivca. Niti više tako dobro pronalazi igrače ispod rarada, niti je u stanju da ih dobro proda. Klubom se rizično upravlja, predsedniku Hoseu Mariji del Nidu Karasku je jedno vreme savetovano da ne izlazi na ulicu bez telohranitelja, a Hoseu Mariji del Nidu Benaventeu, koji je odležao tri godine u zatvoru, nije dato da bude prvi čovek andaluškog kluba.
Navijači su minule sezone, dok je Sevilja grcala, svim i svačim zasipali autobus. Po njima su igrači bili nedostojni crveno-belog dresa. Tražili su promene u upravljačkoj strukturi i prilično je izvesno da će ih i biti.
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Serhio Ramos i investicioni fond Riverside bili su zaintreresovani, no priča je propala, nisu sklopili dogovor, ali pojavila su se nova imena…
Akcionari svaku akciju vrednuju 4.500 evra, a do skora je iznosila 3.600. Procenjena vrednost kluba porasla je za oko 25 odsto i sada iznosi 500.000.000 evra! Prema pisanju lista El Confidencial, dva investiciona fonda ozbiljno razmatraju mogućnost da uđu na stadion Ramon Sančes Pishuan i preuzmu 85 odsto akcija Sevilje.
Juggernaut Capital Partners je infesticioni font težak milijardu dolara i sa njim tesno sarađuje Geret Bejl. Bacili su oko još prošlog leta, ali tada nije bilo konkretnih poteza. Sada je zatražena dokumentacija o klubu, žele da je prouče pre donošenja odluke o eventualnom podnošenju ponude, a nju je zatražio i investicioni fond HD Ventures. Iza njega stoje arapska braća Mansur i Hajder Sajed i oni imaju 45 odsto akcija u Kristal Palasu.
Celim procesom koordiniše banka Goldman Sachs, ona je zadužena za pronalaženje kupaca i njih ne manjka: fond sa Saudijcima i fond kome savetodavnu podršku pruža nekadašnji velški fudbaler Geret Bejl su zagrejani. Očekuje se da ponude stignu do sredine decembra, a da posao sa nekom od strana bude zaključen u prvim mesecima iduće godine.
Vlasnička struktura će biti drugačija, a pre no što dođe do promene i pre no što se uđe u proces prodaje Sevilje, akcionarima će 10. decembra biti saopšteno da je gubitak za fiskalnu 2025/2026 bio 27.400.000 evra.