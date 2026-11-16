Litvanci predvođeni Valančijunasom napadaju Srbiju
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 14:27
Poznat spisak reprezentacije s Baltika za predstojeći novembarski prozor
Bliži se novembarski prozor kvalifikacija za Mundobasket, a Srbija će 26. novembra igrati protiv Litvanije, a tri dana kasnije sledi okršaj sa Italijom.
Ekipa sa Baltika objavila je spisak igrača na koje računa u predstojećem periodu, a sigurno da se izdvaja ime Jonasa Valančijunasa. Nekadašnji NBA as deluje zastrašujuće u Evroligi i biće glavna pretnja po koš Srbije, međutim, daleko od toga da će biti jedini na kojeg mora da se obrati pažnja.
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Pored Valančijunasa, na rosteru se nalazi još evroligaških i mahom Žalgirisovih igrača, što dovoljno govori o uigranosti ekipe. Pre svih, izdvaja se sjajni krilni centar Ažoulas Tubelis, zatim Arnas Butkevičijus, Marek Blaževič...
Ono što je zanimljivo jeste da se u nacionalni tim vraća Rokas Jokubaitis. Bek Bajerna već sezona muku muči sa povredama, dok boje reprezentacije nije branio od Evrobasketa igranog prošle godine u Rigi.
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Kada je reč o kompletnom spisku na njemu se nalaze: Augustas Marcijulionis, Rokas Jokubaitis, Kristaps Žemaitis, Vaidas Karinijauskas, Dejvidas Gideraitis, Ignas Sargijunas, Dejvidas Sirvidis, Margiris Normantas, Mantas Rubstavičijus, Arnas Butkevičijus, Ignjas Brazdeikis, Gitis Radževičijus, Lukas Uleckas, Gitis Masijulis, Donats Tarolis, Paulisu Daunsevičijus, Osvaldas Olisevičijus, Eimantas Bendžijus, Ažoulas Tubelis, Marek Blaževič, Jonas Valančijunas, Arturaas Gudaitis, Gabrijelius Maldunas i Laurinas Birutis.
Litvanci će trening kamp započeti sledeće nedelje, dok će našu selekciju dočekati u Klaipedi.