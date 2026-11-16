Litvanci predvođeni Valančijunasom napadaju Srbiju

Bliži se novembarski prozor kvalifikacija za Mundobasket, a Srbija će 26. novembra igrati protiv Litvanije, a tri dana kasnije sledi okršaj sa Italijom.

Ekipa sa Baltika objavila je spisak igrača na koje računa u predstojećem periodu, a sigurno da se izdvaja ime Jonasa Valančijunasa. Nekadašnji NBA as deluje zastrašujuće u Evroligi i biće glavna pretnja po koš Srbije, međutim, daleko od toga da će biti jedini na kojeg mora da se obrati pažnja.