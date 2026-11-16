Bum-bum Alkaras bez milosti prema Tijafou

Tijafou bukvalno nije dao šansu. Bio je to njihov četvrti okršaj i Amerikanac, koji je dobio njihov prvi dvoboj, pre pet godina na šljaci u Barseloni, treći put zaredom nije uspeo da ga pobedi. Istina, njihovi grend slem mečevi u pet setova na US Openu 2022. i Vimbldonu 2024. bili su trileri u pet setova, ali danas, Tijafo je odigrao najgori meč protiv Španca. Ili bolje rečeno, Alkaras je odigrao tako da Amerikanac nije mogao da uradi ništa.

Ali sve te titule, trebalo bi da budu samo uvod u ovu finalnu fazu 2026. godine, kada španski teniser, u odsustvu poslednja dva šampiona završnog turnira, Novaka Đokovića i Janika Sinera , treba da udari svoj, šampionski pečat u Inalpi dvorani u Torinu.

Ranijih nedelja, Karlitos je pokazao da ume da se snađe na terenima različite brzine. Imao je divan ples početkom oktobra u Tokiju, potom je odigrao i "bečki valcer" na podijumu u Beču, da bi se odlično snašao i na "ledenoj plohi" od podloge u Parizu.

Zanimljivo je da Alkaras ima 11 vezanih pobeda na mečevima u dvorani, što mu se nikad pre nije dogodilo. Neporažen je u dvoranskim mečevima u 2026. A kako igra, sva je prilika da će se serija nastaviti.

O tome kako je igrao ovog popodneva najbolje svedoči kako je servirao. Posle brejka na samom startu, dobio je četiri poena servisom, od čega su dva bila asovi, da bi posle samo 14 minuta igre poveo sa 4:0.

20.30: (1,30) Medvedev (3,50) Koboli

Tijafo je došao do jedinog poena na servis Španca tek u desetom pokušaju, tačnije u šestom gemu, ali Alkaras je briljirao, na servisu u početnom setu imao je 15-1 u poenima! Set u džepu posle samo 27 minuta, put ka pobedi bio je vidljivo trasiran.

Istina, Tijafo je pokazao ono svoje pravo, fajtersko lice u drugom setu. Nije želeo da baci peškir bez borbe, ali sve što je uspeo jeste da ponovo uzme dva gema, doduše uz malo više drame i atrakcije za publiku, koja je svakako priželjkivala zanimljiviji, obostraniji meč.

"Iskreno, bio je to težak meč za pripremu. Igrali smo nekoliko puta, bilo je tu mečeva u pet setova, uvek vrlo teških. Zato sam se trudio da budem koncentrisan od početka. Imao sam jasan taktički plan šta da radim od prvog do poslednjeg poena. Počeo sam meč veoma dobro, onako kako sam želeo da igram. Srećan sam što sam taj nivo uspeo da zadržim u svakom poenu i svakom gemu. Kad igrate protiv najboljih, što manje vremena provedete na terenu, to je bolje za vaše telo i oporavak. Veoma sam zadovoljan prikazanim", izjavio je Alkaras.

Kako god, Alkaras je tako stigao do 43. pobede u sezoni u 48 mečeva i napravio značajan korak ka plasmanu u polufinale.

U drugom meču u grupi "Ivan Lendl" od 20.30 časova sastaće se Rus Danil Medvedev i Italijan Flavio Koboli.

ATP FINALE

Ponedeljak

GRUPA "IVAN LENDL" (1. KOLO)

Alkaras - Tijafo 6:2, 6:2

20.30: (1,30) Medvedev (3,50) Koboli

Utorak

GRUPA "DŽON MEKINRO" (2. KOLO)

14.05: (1,75) Hodar (2,08) Fis

20.35: (1,50) Zverev (2,55) Šelton

*** kvote su podložne promenama