Batler pred put u Milano – Milošev savet i iskreno izvinjenje: Nisam smeo da se spuštam na taj nivo

Italijanski predstavnik je u međuvremenu promenio trenera, što Džered Batler vidi kao signal za maksimalan oprez, bez obzira na trenutni položaj protivnika na tabeli. "Dobili su novog trenera i mislim da njihov dosadašnji skor ne odražava realan kvalitet i to koliko su zapravo dobri. Zato ovu utakmicu moramo da shvatimo maksimalno ozbiljno. Uz to, i mi dolazimo posle poraza, tako da nam je ovaj meč izuzetno važan".

Na pitanje kako ekipa obično reaguje na šok-terapiju i promenu šefa stručnog štaba, Amerikanac povlači zanimljivu paralelu:

"To je definitivno nova energija. Otprilike kao kada se useliš u novu kuću – potpuno drugačija atmosfera, a verovatno im i neke manje taktičke korekcije malo pomažu".

Oporavak od lošeg izdanja u Španiji i promena pristupa na terenu za Batlera su lični prioritet.

"Osećam se dobro, pozitivno gledam napred i idemo dalje. Život i košarka teku brzo, a ono što je u prošlosti tamo i ostaje".

Govoreći o ulozi i očekivanjima na parketu, Džered Batler priznaje da je u prvom delu sezone upao u zamku prevelikog pritiska i forsiranja rešenja.

"U ovom sistemu sam verovatno imao prevelika očekivanja od samog sebe i osećao obavezu da moram da uradim previše toga u ograničenom vremenu na parketu. Shvatio sam da je to pogrešan pristup. Na kraju krajeva, ja sam dobar igrač i nemam potrebu da bilo šta silujem ili da izlazim iz sopstvenog okvira. Želim samo da budem agresivan na pravi način i da pustim da igra teče".

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U prevazilaženju mentalnih barijera veliku ulogu odigrao je razgovor sa sportskim direktorom Milošem Teodosićem, čije iskustvo na poziciji plejmejkera i lidera ima nemerljivu vrednost za svlačionicu.

"Pričao sam sa Milošem, imali smo odličan razgovor. On mi je doslovno poručio: 'Ma ko ga j**e, opusti se.' Ako stvari u nekom trenutku ne idu po planu – sasvim je u redu, ideš dalje. To mi je mnogo pomoglo. On je izuzetno važna osoba za nas, pre svega jer je igrač koji tačno zna kako stvari funkcionišu u svlačionici i na terenu. Njegova uloga, bilo kao saigrača, bilo u trenerskoj ulozi, za mene je od neprocenjive vrednosti".

Za kraj razgovora dotakao se i neprijatnih scena i tenzija sa tribina u Madridu, gde je njegovo pokazivanje srednjeg prsta nezadovoljnim navijačima izazvalo buru u javnosti.

"To je bio apsolutni trenutak čiste frustracije. Očigledno je da smo gubili utakmicu, a ja nisam pružio partiju kakvu sam želeo. S druge strane, pojedini navijači su dobacivali uvrede preko granice ukusa, a ja sam reagovao na pogrešan način. Jasno je da to nije pravi odraz mog karaktera. Iskreno, želim da se izvinim pre svega deci i klincima koji se ugledaju na mene. Takvo ponašanje jednostavno ne sme da bude primer lidera i profesionalnog sportiste. Nisam smeo da se spuštam na taj nivo, ali desio se trenutak slabosti iz kojeg sam izvukao pouku", poručio je Džered Batler.

Crveno-beli stavljaju tačku na dešavanja iz Španije i svu energiju usmeravaju ka novom evroligaškom ispitu u Milanu protiv Olimpije, koji je na programu u utorak od 20.30.