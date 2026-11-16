Kris Silva (Foto: ABA liga)
Kris Silva (Foto: ABA liga)

Kris Silva menja Žofrija Lovernja u Evroligi

Vreme čitanja: 1min | pon. 16.11.26. | 15:55

Francuz ostaje dostupan za domaća i regionalna takmičenja

Angažovao je Partizan Mozzart Bet Krisa Silvu kao pojačanje na centru, a samim tim u nastavku sezone ovo će dovesti do određenih kadrovskih promena.

Naime, Gabonac će u ostatku takmičenja u Evroligi menjati Žofrija Lovernja koji će biti u opticaju za domaća i regionalna takmičenja.

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Stručni štab crno-belih bio je primoran na ovakvu odluku zbog činjenice da najviše 16 igrača može da bude registrovano u istom momentu za utakmice Evrolige. Ovo znači da će Silva debitovati u elitnom takmičenju za crno-bele sutra od 20.45, kada je na programu utakmica protiv Valensije.

Jasno je da će doskorašnjem igraču Fenerbahčea biti potrebno određeno vreme da se navikne na novu sredinu i saigrače, mada se od njega očekuje da bude instant rešenje jer je neko ko zna šta je evropska košarka na elitnom nivou. Čak je i sam Đoan Penjaroja istakao da je još rano pričati o učinku Gabonca jer se još uvek nije adaptirao.

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Snažni centar imao je debi u dresu Parnog valjka u prošlom kolu ABA lige u kojem je Partizan Mozzart Bet pretrpeo poraz u Zadru. Gabonac je tom prilikom za 18 minuta upisao učinak od četiri poena, bet skokova, dve ukradene i isto toliko izgubljenih lopti, kao i jednu blokadu.

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