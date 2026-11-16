Kris Silva menja Žofrija Lovernja u Evroligi

Angažovao je Partizan Mozzart Bet Krisa Silvu kao pojačanje na centru, a samim tim u nastavku sezone ovo će dovesti do određenih kadrovskih promena.

Naime, Gabonac će u ostatku takmičenja u Evroligi menjati Žofrija Lovernja koji će biti u opticaju za domaća i regionalna takmičenja.