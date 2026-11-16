Zvezdin Kim "beba" mlade reprezentacije: Olimpijske igre? Želim da osvojim svaki turnir

O svojoj ulozi u timu gde ga stariji saigrači iz milošte zovu "beba", Kim je govorio veoma zrelo.

"Kao najmlađi član ekipe, daću sve od sebe da pomognem starijim igračima kako bismo ostvarili što više pobeda. Kada jednom zakoračite na teren, godine nisu važne - svi smo jednaki", kaže Kim, a prenosi SBS News.

U Koreji ističu da je Kimov talenat prepoznat u Evropi, napominju da je potpisao petogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, ali i da je nedavno upisao prvu asistenciju. Zbog načina na koji je preskakao starosne kategorije u reprezentaciji, korejski mediji ga već porede sa zvezdom Atletiko Madrida, Li Kang-inom, koji je svojevremeno predvodio dve godine stariju generaciju do finala Mundijalita.

"Sjajan je osećaj dobijati takve pohvale, o tome sam oduvek sanjao“, iskren je vezista crveno-belih.

Razvoj igrača pažljivo prati i selektor Kim Eun-džungu, koji veruje da mladi fudbaler poseduje kvalitet da ravnopravno konkuriše za startnu postavu, ali je izrazio i nadu da će ga Crvena zvezda u budućnosti puštati na reprezentativna okupljanja.

Sam igrač, međutim, nema dilemu kada je dres sa državnim grbom u pitanju.

"Pre svega, uvek imam ogromnu želju da igram za reprezentaciju. Velika mi je čast svaki put kada dobijem poziv."

Kim je otkrio i svoje najveće ambicije. Na direktno pitanje da li više želi zlato na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu ili titulu na Azijskom kupu do 23 godine, koji služi i kao kvalifikacioni turnir za OI, dao je kratak i jasan odgovor.

"Želim da osvojim apsolutno svaki turnir", poručuje Kim, a prenosi SBS.