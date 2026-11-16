Ibon Navaro: Motli ostaje u Beogradu; imaćemo problem ako ne uđemo u meč na pravi način

Upitan je španski stručnjak ko mu je na raspolaganu, kao i to kakva je situacija sa Davidom Kremerom koji je polomio nos protiv Cedevita Olimpije. "Polomljen nos je i dalje polomljen nos, ali je taj igrač na raspolaganju. Mislim da su svi ostali spremni, osim Džonatana Motlija koji će ostati ovde. Svi ostali su na raspolaganju. Videćemo da li će svi krenuti odmah ili će neki ostati ovde, pa se priključiti kasnije, o tome odlučujemo nakon treninga".

Španac je govorio i o načinu na koji igra Armani.

"Nisu mnogo toga menjali kada je reč o napadu. U poslednje dve utakmice ukupno su postigli 42 poena iz određenog segmenta igre, što je ponekad povezano sa agresivnošću. To je ekipa sa mnogo iskusnih i talentovanih igrača. Imaju i one koji donose energiju u odbrani, poput Devona Hola, odlične su atlete. Sećam se naše utakmice u pripremnom periodu protiv njih, kada nam je Mozes Rajt zadao mnogo problema. Ka što sam već rekao, imaju mnogo talentovanih igrača i znaju da igraju košarku. Odigrano je tek 12 utakmica i sve može da se promeni".

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Istakao je Navaro da je početak mnogo bitan.

"U svim utakmicama koje smo gubili, protivnik je u prvoj četvrtini postizao 26 i više poena. Zato znamo da ćemo imati problem u 99,9 posto slučajeva ako protivnik to uradi. Juče smo imali problem, ali su oni dali 24 poena. Imate problem kada ne uđete u utakmicu na pravi način. Možete kasnije da podignete nivo igre i da se približite protivniku, ali ako u prvoj četvrtini dozvolite zaostatak od 18, 14 ili čak 10 poena, to mnogo utiče na energiju i ekipu. Zbog toga nam je veoma teško da se vratimo".