Priča se o operaciji Salibe i četvoromesečnoj pauzi: Samo da se ne desi Umtitijev scenario

Tobdžije se suočavaju sa ogromnim problemom pred početak nove sezone pošto će ključni stub njihove odbrane najverovatnije morati da se podvrgne operaciji leđa. Prema spekulacijama brojnih medija (mada bez potvrda onih najrelevantnijih), detaljni medicinski pregledi pokazali su da je hirurški zahvat najizglednija opcija za rešavanje hroničnog problema sa kojim se 25-godišnji štoper bori već duže vreme. Ukoliko se ove prognoze potvrde, Arsenal će morati da planira život bez Salibe na duži vremenski period, pošto se procenjuje da će oporavak trajati između četiri i pet meseci (znači do perioda između 15. novembra i 15. decembra).

Kulminacija povrede dogodila se na Svetskom prvenstvu u polufinalnom okršaju u kom je selekcija Francuske poražena od Španije rezultatom 0:2. Saliba je bio primoran da napusti igru već u 30. minutu nakon što više nije mogao da izdrži intenzivan bol. Kamere i mediji preneli su dramatične trenutke sa terena kada se francuski defanzivac požalio svom saigraču Dajou Upamekanu rečima da su mu leđa potpuno otkazala i da jednostavno ne može da nastavi meč.

Da situacija bude teža, Saliba je praktično ceo turnir igrao pod jakim blokadama i lekovima protiv bolova, prateći redukovani program treninga kako bi uopšte mogao da pomogne Trikolorima. Ipak, napori na najvišem nivou učinili su svoje i njegovo telo je na kraju popustilo pod prevelikim opterećenjem.

Ovo je ogroman udarac za menadžera Tobdžija, Mikela Artetu, s obzirom na to da je Saliba prošle sezone bio nezamenljiv i činio najbolji defanzivni tandem Premijer lige sa Gabrijelom Magaljaesom. Koliko je on važan za stabilnost tima videlo se i u samoj reprezentaciji, čija se odbrana potpuno raspala nakon što je umesto njega na teren ušao Maksens Lakroa.

Arsenal sada mora brzo da reaguje i pronađe rešenje unutar sopstvenog kadra za prvu polovinu predstojeće sezone. Kao najozbiljniji kandidat da uskoči na upražnjeno mesto pominje se mladi španski defanzivac Krisitijan Moskera. Mladi fudbaler je tokom prošle sezone pokazao izuzetan potencijal, sjajnu smirenost u igri s loptom i zavidne fizičke atribute neophodne za najviši nivo fudbala. Iako je zadatak da zameni jednog od najboljih defanzivaca sveta izuzetno težak, prinudno partnerstvo sa Gabrijelom moglo bi drastično da ubrza Moskerin razvoj i promoviše ga u dugoročno rešenje u srcu odbrane kluba sa Emirejtsa.

Paralela koju fudbalski svet i navijači Arsenala ovih dana povlače između sudbine Vilijama Salibe i Samjuela Umtitija potpuno je opravdana i unosi veliku zebnju na Emirejts. Umtitijev scenario postao je sinonim za svesno žrtvovanje klupske karijere i sopstvenog tela zarad uspeha sa reprezentacijom Francuske na velikom takmičenju.

Tokom 2018. godine, Samjuel Umtiti je bio jedan od najboljih defanzivaca na svetu i nezamenljiva karika Barselone. Međutim, pred Svetsko prvenstvo u Rusiji osetio je ozbiljne probleme sa kolenom (hrskavicom) i lekari su mu savetovali hitnu operaciju. Umtiti je to odbio, svestan da bi ga operacija udaljila sa Mundijala. Odlučio je da igra pod strogim blokadama, injekcijama i trpi nesnosne bolove.

Francuska je postala prvak sveta, Umtiti je podigao pehar, ali je cena bila previsoka. Njegovo koleno nakon tog turnira više nikada nije bilo isto. Usledio je dramatičan pad u formi, konstantne povrede, gubitak mesta u Barseloni i prevremeni pad nekada elitne karijere. Umtiti je kasnije priznao da ne žali zbog te odluke jer je osvojio Mundijal, ali je njegova klupska karijera bila trajno uništena.

Javnost je preplavljena spekulacijama da je Saliba svesno napravio identičnu grešku. Francuski defanzivac već duže vreme pati od hroničnih bolova u leđima. Umesto da odmah ode pod nož i reši problem pre turnira, Saliba je doneo odluku da stisne zube.

Tokom čitavog Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, Saliba je pratio poseban, redukovan režim treninga i igrao isključivo zahvaljujući medicinskim blokadama. Njegovo telo je izdržalo do polufinala sa Španijom, kada su u 30. minutu leđa definitivno otkazala. Reči koje je uputio saigraču Upamekanu: "Gotov sam, leđa su mi uništena", zvučale su zastrašujuće i odmah su pokrenule lavinu komentara i poređenja sa sudbinom njegovog sunarodnika iz 2018. godine.