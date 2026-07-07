Pričekajte malo, dobićete čudesan preokret i ludilo! Mesi i Enco uneli Argentinu u četvrtfinale

Držala se zubima za vazduh, patila je i bila pred eliminacijom. Ali, verovala je i kada se nalazila na rubu i kreirala je senzacionalan preokret i opšte ludilo u Atlanti. Imali su Egipćani dva gola prednosti, imali su svetskog prvaka na patosu i dopustili su mu da se podigne i da ga Lionel Mesi i Enco Fernandez bukvalno na silu unesu u četvrtfinale – 3:2 (0:1).

Nastupiće novo doba. Da, hoće, ali još nije vreme. Doći će trenutak kada Lionel Mesi više neće izmišljati golove i velike pobede, samo što ćete na to morati malo da pričekate! Strpite se, fudbalsko božanstvo nije reklo poslednju reč, nije ni cela Argentina. Batrga se, živa je i ne namerava tek tako i ovako rano da preda svetsku titulu.

Opet odjekuje pesma „Mućaćosa“, opet čudesna završnica, još bolja od one protiv Zelenortskih Ostrva. Gutali su tada knedle u produžecima, sada su se iščupali pre njih. Tri komada za desetak minuta, trans na tribinama i produžetak nade da Skaloneta može na ovom Mundijalu da ponovi što je na prošlom. Ima dana kada se nervoza uvuče i počne da nagriza iznutra, kao kakva kiselina. Počela je da izjeda Argentinu. Nije delovalo tako na prvu, barem ne posle jednog od prvih napada u kome je Aleksis Makalister podvalio loptu za Rodriga de Pola. Jednim potezom je „presekao“ egipatsku postavku, a prvotimac Inter Majamija imao je sve vreme ovoga sveta da se namesti, sačeka saigrače i odabere gde će poslati loptu. Izabrao je peterac i prvu stativu, izabrao je Enca Fernandeza, a on je – sve promašio.

Čestito nije ni šutnuo, lopta ga je u petercu pogodila u levu, stajnu nogu. Odbila se od nje. Gledao je u neverici, a za to vreme Egipćani su signalizirali ofsajd. Naposletku je dignuta zastavica, a taj detalj nije nagoveštavao da bi bilo šta moglo da pođe po zlu, ali jesu neki naredni… Iako su spram sebe imali Lionela Mesija, Hulijana Alvareza, Enca Fernandeza – strahakod afričke reprezentacije nije bilo. Uostalom, kao ni u utakmici grupne faze protiv Belgije, ni tada, kao ni danas, nisu se libili da krenu napred, a kada bi to radili, onda bi to najčešće bilo preko Emama Ašura, ne preko Mohameda Salaha. Krilo Al Ahlija već je postiglo dva pogotka na Mundijalu, a prste je umešao u još jedan. Krenuo je na dvojicu, video da nema prostora i doturio je loptu do Marvana Atije. Zavrnuo je i pogodio štopera Ibrahima Jasera, a on – mrežu!

Ubacio se ispred Lisandra Martineza, bio je bolji u skoku, bi ruke koje mu je štoper Mančester junajteda stavio na leđa nisu ga izbacile iz ravnoteže, niti omete. Sirene za uzbune su se upalile, crvene lampice su zatreperile, a kroz koji minut tenzija je na stadionu u Atlanti mogla da se reže nožem i servira na tanjir. Jer, nakon što je Enco Fernandez odigrao za Nikolasa Taljafika, a Hojsem Hasan nespretno reagovao u šesnaestercu (uplele su mu se noge u Argentinčeve, kontakt je bio primetan iz prve), pokazano je na belu tačku. Lopte se latio Lionel Mesi, idol nacije nije se krio, preuzeo je odgovornost, a možda bolje da nije… Ako negde zna da zaškripi, onda je to kada treba da izvede najstrožu kaznu. Mostafa Šobeir pogodio je stranu, a da zaustavi udarac upućen sa bele tačke nije mu bilo teško. Traljavo je tukao Lionel Mesi, i nije mu prvi put.

Lionel Mesi i penali na svetskim prvenstvima – ne ide jedno uz drugo. Na ovom je dva puta promašio (Austrija, pa Egipat) i tako postao prvi igrač koji je na jednom Mundijalu dva puta bio neprecizan. Sve skupa u četiri navrata na planetarnim šampionatima nije bio siguran (još protiv Islanda i Poljske). Elem, ne vezuju se za jednog od najvećih svih vremena, ako ne i najvećih, samo pozitivni rekordi, ima i negativnih. Nervoza je dodatno porasla među Argentincima, a umnogome je za to zaslužan Mostafa Šobeir. Egipatski golman počeo je da frustrira protivnike. Skinuo je šut Aleksisa Makalistera, tukao je vezista Liverpula glavom sa peterca pravo u njega, da bi u završnici prvog dela, posle povratne Nikolasa Taljafika, odbranio i udarac Hulijana Alvareza. U međuvremenu je Lionel Mesi iz slobodnog udarca uzdrmao stativu.

Emam Ašur se povredio Egipćanima, ali pristip im je biko identičan – u meso. Kidisali su, bili agresivni, ulazili u duele sa „nožem u zubima“. I posle desetak minuta u drugom sledila se svim Argentincima krv u žilama. Hojsem Hasan se po desnom beku dao u beg, odvezao je veleslalom, stavio čuvare na ringišpil. Kada je izgubio snagu, prosledio je loptu do Mohameda Salaha, a on Mostafu Zika izbacio u situaciju jedan na jedan. Elegantno je podbo loptu, prebacio je Emilijana Martineza… Sreća po Gaučose da postoji VAR i da se gledaju detalji iz začetka akcija. Marvan Atija je nagazio Lisandra Martineza, sporna situacija pogledana je na monitoru i pogodak je poništen. Ali, bili su to kritični minutui po Argentince, duvala je promaja sa svih strana. Nije mogao da se sastavi Leandro Paredes, niti da pohvata protivnike. Pucala je odbrana južnoameričke reprezentacije, sevale su kontre.

Nekih deset minuta posle poništenog gola, Egipćani su spakovali još jedan! Vukao je loptu Mohamed Salah, a Hojsem Hasan u kaznenom prostoru prošao pored Enca Fernandeza kao da ga nema. Vratio je u sredinu – sam je bio Mostafa Ziko! Debelo je još jednom kasnio Lisandro Martinez.

Samo minut pred drugog gola Egipćana je Lionel Skaloni izvršio dvostruku promenu, ubacio je Lautara Martineza i Nika Gonzaleza, potom i Gonzala Montijela, i krenuo na sve ili ništa. Totalna ofanziva. Nizale su se šanse, otišao je i Kristijan Romero napred i poklonio se na centaršut Lionela Mesija. Vratio je nadu Argentincima, mogao je u toj situaciji bolje Mostafa Šobeir. Kada se mreža zatresla, pritisak je postao enorman. Igralo se isključivo pred jednim golom.

Opšti karambol je bio u više navrata u šesnaestercu Egipta, a posle jednog takvog je Lionel Mesi doslovce uneo loptu u mrežu. Snašao se prvo Lautaro Martinez, zatim i Gonzalo Montijel, a najbolji strelac svetskih prvenstava raspalio je svom silinom – kroz ruke Mostafi Šobeiru, pa od prečku tamo gde je želeo. I postalo je pitanje trenutka kada će branilac krune režirati senzacionalan preokret. Uspeo je u tome pre poslednjeg zvižduka, Enco Fernandez je na ubacivanje Lautara Martineza reagovao kao centarfor i sprečio je produžetke. I poslao Argentinu u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Izgleda da je ovo Mundijal na kome Argentinci ne mogu „normalno“ da se probijaju, nego na „ludilo“.