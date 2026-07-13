Proradila čuvena engleska arogancija: Poslaćemo Mesija na spavanje
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 09:04
“Sto odsto, idemo u finale”, poručuje Džo Kol, nekadašnji reprezentativac
Utakmica sa specifičnom težinom. Još od rata oko Folklandskih ostrva, kako ih zovu Englezi, odnosno Malvini, kako ih zovu Argentinci. Još od Maradone i Božje ruke...
Engleska i Argentina se sudaraju u polufinalu Mundijala. I dok se Argentinci pozivaju na poseban motiv upravo zbog pomenutog rata, koji je i dalje duboko urezan u sećanje tog naroda, kod Engleza polako počinje da isplivava čuvena fudbalska arogancija.
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Nekadašnji reprezentativac i bivši fudbaler Čelsija i Liverpula Džo Kol jasno je poručio da će selekcija Tri lava da “uspava” Lionela Mesija. I za njega nema ni gram šanse da bude drugačije.
“Ovo je prvi put da će Mesi igrati protiv Engleske? Poslaćemo ga na spavanje”, rekao je Kol u podkastu “Rest is Football”.
Kada je Mika Ričards rekao da ne bi trebalo baš tako da kaže, Kol je ostao još čvršći u stavu.
“Hoćemo, sto odsto! Evo i sada ponavljam: Engleska ide u finale Svetskog prvenstva. Imamo prejak ritam i više brzina za Argentinu i pobedićemo ih. Osećam to u kostima”, ispalio je Džo Kol.
Dosta oprezniji u proceni bio je drugi gost, Ali Mekojst, bivši reprezentativac Škotske i fudbaler Sanderlenda i Rendžersa.
“Za mene je Engleska treći najbolji tim ovog prvenstva, iza Francuske i Španije. Mislim i da je Engleska bolja od Argentine, kojoj odbrana nije jača strana, ali znamo koliko je Mesi opasan napred, šta zna da stvori ni iz čega i od toga se treba čuvati. Jedva čekam utakmicu”, poručio je Mekojst.