Proradila čuvena engleska arogancija: Poslaćemo Mesija na spavanje

Nekadašnji reprezentativac i bivši fudbaler Čelsija i Liverpula Džo Kol jasno je poručio da će selekcija Tri lava da “uspava” Lionela Mesija. I za njega nema ni gram šanse da bude drugačije.

“Ovo je prvi put da će Mesi igrati protiv Engleske? Poslaćemo ga na spavanje”, rekao je Kol u podkastu “Rest is Football”.

Kada je Mika Ričards rekao da ne bi trebalo baš tako da kaže, Kol je ostao još čvršći u stavu.

“Hoćemo, sto odsto! Evo i sada ponavljam: Engleska ide u finale Svetskog prvenstva. Imamo prejak ritam i više brzina za Argentinu i pobedićemo ih. Osećam to u kostima”, ispalio je Džo Kol.

Dosta oprezniji u proceni bio je drugi gost, Ali Mekojst, bivši reprezentativac Škotske i fudbaler Sanderlenda i Rendžersa.

“Za mene je Engleska treći najbolji tim ovog prvenstva, iza Francuske i Španije. Mislim i da je Engleska bolja od Argentine, kojoj odbrana nije jača strana, ali znamo koliko je Mesi opasan napred, šta zna da stvori ni iz čega i od toga se treba čuvati. Jedva čekam utakmicu”, poručio je Mekojst.