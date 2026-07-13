Dubaiju 900.000 dolara od Denvera za Dijaloa

Debitant u najjačoj košarkaškoj ligi sveta potpisao je za minimalac, što znači da plata u Denveru za jednogodišnji ugovor na papiru iznosi 1.400.000 dolara. Ipak, to je sve bez poreza jer kada bude platio sve što je potrebno, zaradiće u Nagetsima 700.000 dolara. To je manja plata nego što je imao u Monaku prošle sezone, a kako prenosi "BasketNews", u Dubaiju bi naredne sezone zaradio oko 2.000.000 dolara.

Žrtvovao je veću platu kako bi igrao u NBA ligi, u kojoj će debitovati sa 29 godina. Nije čudno da američki igrači iz Evrolige idu u NBA i za manji novac jer je svima san da igraju u domovini - većini da se vrati, ali mnogima i da prvi put zaigraju u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Među njima je i povremeni reprezentativac Gvineje, pošto je ta reprezentacija naturalizovala košarkaša iz Njujorka.

Protekle sezone u proseku je beležio učinak od 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije i isto toliko ukradenih lopti po meču u Monako. Bio je defanzivac godine u Evroligi i najbolji kradljivac u čitavom takmičenju.