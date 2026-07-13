Dubaiju 900.000 dolara od Denvera za Dijaloa

Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 11:27
Najbolji defanzivac Evrolige imao je potpisan ugovor sa šampionom ABA lige, ali se odlučio da karijeru nastavi u NBA, zbog čega je tim iz UAE dobio obeštećenje
Umesto u Dubaiju, Alfa Dijalo će naredne sezone igrati sa Nikolom Jokićem u Denver Nagetsima i to je šampion ABA lige dobro naplatio. Alfa Dijalo je imao potpisan ugovor sa Dubaijem, kada je stigao poziv najjače košarkaške lige sveta i na kraju se odlučio da krene putem Kolorada. Dubai je taj odlazak naplatio jer je tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata inkasirao 900.000 dolara, kako saznaje Mozzart Sport.
Imao je najbolji defanzivac Evrolige klauzulu u ugovoru po kojoj može da ode u NBA do 15. jula ako se plati obeštećenje, što se na kraju i desilo. Denveru nije bio problem da toliko plati i dobio je pouzdano krilo za narednu sezonu, dok će Dubai ponovo morati na tržište, kako bi nadoknadio već viđeno i dogovoreno pojačanje.
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Debitant u najjačoj košarkaškoj ligi sveta potpisao je za minimalac, što znači da plata u Denveru za jednogodišnji ugovor na papiru iznosi 1.400.000 dolara. Ipak, to je sve bez poreza jer kada bude platio sve što je potrebno, zaradiće u Nagetsima 700.000 dolara. To je manja plata nego što je imao u Monaku prošle sezone, a kako prenosi "BasketNews", u Dubaiju bi naredne sezone zaradio oko 2.000.000 dolara.
Žrtvovao je veću platu kako bi igrao u NBA ligi, u kojoj će debitovati sa 29 godina. Nije čudno da američki igrači iz Evrolige idu u NBA i za manji novac jer je svima san da igraju u domovini - većini da se vrati, ali mnogima i da prvi put zaigraju u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Među njima je i povremeni reprezentativac Gvineje, pošto je ta reprezentacija naturalizovala košarkaša iz Njujorka.
Protekle sezone u proseku je beležio učinak od 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije i isto toliko ukradenih lopti po meču u Monako. Bio je defanzivac godine u Evroligi i najbolji kradljivac u čitavom takmičenju.